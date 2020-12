Bigote Arrocet da señales de vida con un frío mensaje a las Campos

El equipo de Viva la vida ha localizado en Chile a Edmundo Arrocet, desaparecido literalmente del mapa desde marzo tras su ruptura con María Teresa Campos y la llegada de la pandemia.

Tras meses sin saber nada de Bigote, que se ha refugiado en su país natal y allí se ha quedado debido al coronavirus, éste ha dedicado unas escuetas palabras a todos aquellos que ha dejado en España.

Muchos aseguran que Edmundo Arrocet se desplazó a Chile, a casa de su hermana, no solo para ver a su familia sino para pasar al menos 181 días fuera de España y así no tener que tributar en nuestro país (esta sería la causa de sus famosos "viajes de negocios"). Es la opinión de Alexis Ledgard, que asegura que el humorista se movería por puro interés y no para pasar tiempo con su familia chilena, y ni siquiera por las restricciones de la covid.

Sus asistentes lo niegan, como también que tenga pensado volver a España para mantener esa conversación pendiente con María Teresa Campos. Algunas fuentes señalan que querría irse a vivir a la soleada Málaga, soltero y cerca de sus amigos españoles, y otros que desearía hacerlo a Tenerife, una isla lo bastante alejada del drama de María Teresa. Las intervenciones del humorista, sin embargo, se producen con cuentagotas, y jamás en torno a esa supuesta reconciliación con la periodista.

Lo que sí ha hecho Bigote es acordarse de sus hijas y la nieta de la periodista, aunque sea breve y un tanto fríamente con un audio que desde el espacio de Telecinco consideraron "emocionado", pero que no destaca precisamente por lo prolijo.

"Muchas gracias por tu preocupación y aprovecho para desearle a Emma mucha suerte en su programa y a todos los que colaboran con ella" (y a sus colaboradoras Terelu, Carmen Borrego y Alejandra Campos) dijo a Viva la vida desde Chile el famoso humorista.