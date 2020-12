Los Rivera vuelven a ser noticia con la primera parte de la entrevista de Fran Rivera a su hermano Cayetano en Espejo Público.

Un encuentro muy publicitado por Antena 3 y que llega en un polémico momento repleto de broncas familiares en la cadena rival, Telecinco, a raíz de los supuestos descubrimientos de Kiko Rivera en Cantora relativos, sobre todo, a la herencia y los objetos de Paquirri. Un drama que sin embargo parece haber acercado de manera inaudita a los tres hermanos, que recientemente visitaron a su tío Riverita, gravemente enfermo.

Allí Cayetano contó una anécdota personal con Kiko, "artista pero en otra rama", que consideró reveladora. Siempre en tono de humor y alabando a su hermano Kiko Rivera, que "acaba de firmar un contrato estupendo" (dijo refiriéndose a su fichaje por Universal), Cayetano explicó lo que ocurrió viendo a Fran Rivera torear en Ronda.

"Una vez que fuimos a verte torear, estaba en el callejón con él. Yo le iba contando un poco y, en un momento dado, me dijo: 'Hermano, ¿aquél de allí qué es lo que tiene que hacer? Es el torilero y lo que hace es abrir la puerta para que salga el toro y cerrarla cuando ha salido".

La anécdota continúa: "Y me dice: ¿Y no tiene que hacer nada más? ¿Y cuánto cobra? Él ya vio un papel posible", dijo, mientras su hermano Fran Rivera reía a carcajadas.

Los enseres de Paquirri

No obstante, cuando todos pensábamos que el marido de Lourdes Montes preguntaría a Cayetano por la herencia de su padre y su lucha contra Isabel Pantoja, el exdiestro daba por concluida la entrevista asegurando que ellos no hablarían del tema. Sin embargo, y ya en el plató de Espejo público, Francisco rompió el silencio que ha venido manteniendo en las últimas semanas sobre este tema y ha confesado que Cayetano y él no se han pronunciado sobre la herencia porque "es un tema que para nosotros es muy delicado. Ha habido investigaciones, hay opiniones de todo tipo, pero es muy delicado y doloroso".

"Cayetano y yo siempre hemos mantenido un discurso y como dice mi abogado, los delitos pueden prescribir pero la maldad no. Las cosas están en un sitio y no las tiene quien las tiene que tener", ha señalado Francisco, dejando claro que "a buen entendedor pocas palabras bastan".

Además, ha asegurado que su reciente acercamiento con Kiko, con quien los hermanos se encuentran en uno de sus mejores momentos, "no ha cambiado nada. Está al margen, no tiene nada que ver".

Con ironía, Fran respondía a la pregunta de si cree que Pantoja entregará los objetos por "bondad" o a "través de la ley": "Yo no soy abogado. Eso nuestro abogado es quien puede hablar. A través de la bondad... estamos en Navidad, vamos a ver. A través de mi hermano seguro que sí, pero ahora mismo las cosas están como están".

"Son cosas de un valor sentimental absolutamente, para nada económico. ¿Qué vale privar a un chaval que empieza a torear la ilusión de torear la primera vez en su vida con algo de su padre, que le mató un toro?", ha concluido con el tema un emocionado Francisco, a punto de romperse al recordar cómo Isabel Pantoja se ha negado a entregarles algo tan importante para él y para Cayetano.