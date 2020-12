Millán Salcedo, hundido por la "traición" de Josema Yuste

Millán Salcedo apareció el sábado en La Sexta Noche y se pronunció al respecto de su relación con Josema Yuste, con quien formó el dúo cómico Martes y Trece.

Millan Salcedo, preguntado sobre si se vería esta Navidad con quien fue su pareja artística durante años, lamentó en televisión la actitud que su antiguo compañero ha adoptado con él, asegurando en los medios que ni siquiera eran amigos. "No me quiero meter en líos", dijo Millán, que a continuación expuso la situación.

"Últimamente no nos veíamos demasiado. No me quiero meter en líos, pero es una pena porque hemos sido amigos desde jóvenes, hemos tenido los mismos amigos comunes, y que digan por ahí que no éramos amigos… Lo he hablado con él, pero como el que oye llover. No lo puedo entender", lamentó, diciendo que es "una pena".

En realidad, Millán solo tuvo buenas palabras para Josema, a quien a preguntas de Iñaki López dijo echar de menos, al igual que al tercero de Martes y Trece, Fernando Conde.

Mirando a cámara y con seriedad, Millán dijo que "yo sí soy amigo suyo. Y no lo olvidaré nunca. Nunca voy a encontrar una pareja como él, pero estoy muy a gusto trabajando solo, todo sea dicho".