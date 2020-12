La verdad sobre el rumor de Paloma Cuevas con "alguien moreno, divorciado y muy conocido"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar, Carlos Pérez Gimeno y Daniel Carande para hablar de todos los temas de la actualidad del corazón. Incluyendo el rumor que ha vinculado sentimentalmente a Paloma Cuevas con un personaje muy conocido, el doctor Ángel Villamor, que la periodista Beatriz Cortázar consideró (al menos por el momento) desmentido.

Se trata —así lo explicó en esRadio— de un "rumor" que se conoce de varias fuentes distintas y desde hace varias semanas, pero que viene de una relación de amistad de hace años.

Villamor, un hombre "moreno, separado, padre de un hijo, tiene relación tanto con Enrique Ponce como con la Familia Real". En el pasado también se le vinculó erróneamente con la infanta Elena porque Villamor tiene la costumbre de mantener el contacto con sus pacientes después de las operaciones, y en ocasiones —como con Juan Carlos— esa relación se transforma en una de amistad.

Y lo mismo ocurrió con Victoriano Valencia, padre de Paloma Cuevas, a quien Villamor operó hace un tiempo de la rodilla. "La relación de la familia de Paloma con Villamor no viene ni siquiera de Enrique Ponce, sino de que hace diez o quince años que operó a Victoriano Valencia por algo de rodilla", dijo Cortázar en Es la mañana de Federico.

Se trataría, por tanto, de una relación "sana, de pandilla y de amistad, pero nada más. Por gente cercana dicen que no hay absolutamente nada. Esa es la auténtica relación", dijo Cortázar, confirmando no obstante que Cuevas y Villamor se conocen y mantienen un trato muy cercano. "Eso no quita lo que pueda pasar, nadie tiene una bola de cristal. Sería una pareja estupenda", dijo Cortázar.

No obstante, eso no ha ocurrido por ahora y Paloma incluso "ha organizado citas con amigas suyas, presentándole amigas también separadas".