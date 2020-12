Ángel Villamor reacciona a los rumores de relación con Paloma Cuevas

El pasado fin de semana, el programa Viva la vida desveló que Paloma Cuevas podría estar iniciando una ilusionante relación tras su separación de Enrique Ponce a comienzos de año. Pese a no dar nombres del afortunado que habría devuelto la sonrisa a la empresaria, las pistas eran claras.

Con buena planta, una edad comprendida entre los 40 y los 50, el mejor en su profesión y relacionado con la Familia Real. Rápidamente, el nombre de Ángel Villamor, traumatólogo encargado de operar al Rey Juan Carlos —además de a los deportistas más importantes de nuestro país— corría como la pólvora, señalándole como el nuevo amigo entrañable de la valenciana.

Paloma no tardó en desmentir esta supuesta relación a la revista ¡Hola!, asegurando que es una especulación sin sentido y que su verdadera nueva ilusión es la colección que prepara desde hace meses con Rosa Clará, en la que está completamente volcada. En Es la mañana de Federico, la periodista Beatriz Cortázar abundó en esa misma dirección señalando que solo se trataba de una buena y duradera amistad familiar.

Sin embargo, el doctor Villamor no puede evitar sonreír cuando le preguntamos por su especial amistad con la ex de Enrique Ponce, asegurando que "me hace gracia esto que hacéis" y dejando claro que no va a hablar de los rumores que han surgido en los últimos días.

"Es que tengo una reunión y voy muy apurado", se limitó a contestar el prestigioso doctor, que no quiso aclarar si era verdad, mentira, o si estaba feliz o ilusionado. "Me hace gracia todo esto que hacéis. Perdonadme", dijo a los reporteros que intentaban sonsacarle y que le preguntaron por la leve sonrisa que esbozó.

Pese a ello, Villamor se mostró educado con los reporteros. "Sé que estáis trabajando con el frío y todo, pero perdonadme que no conteste nada".