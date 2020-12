Laura Sánchez: "No aumentamos la familia"

Laura Sánchez es una persona que es incapaz de estar quieta y siempre está metida en proyectos profesionales, normalmente unidos al mundo de la moda, que es a lo que desde muy joven se ha dedicado. En esta ocasión, la que fuera modelo se acaba de estrenar como empresaria gastronómica después de su paso por Masterchef Celebrity 5, donde reconoce haber aprendido muchísimo en torno al mundo de la cocina.

"Todo surgió durante el confinamiento por echar de menos a mi tierra, que es Huelva. En ese tiempo he descubierto que por muy bien que uno sepa cocinar, la materia prima es lo más importante, y sin duda el jamón de mi tierra lo es. Unos amigos de mis padres de toda la vida tienen un secadero en Huelva de productos cárnicos, muy artesano, y en casa siempre tengo ese tipo de productos, aparte de miel, morcón y demás géneros de mi tierra. Trabajar con la gastronomía es totalmente nuevo para mí, porque no tiene nada que ver con la moda. Dar de comer es muy gratificante. Todavía no puedo hacer balance de Villa Sánchez, así es como se llama, al llevar muy poco tiempo de cara a la Navidad. Nos está yendo muy bien, aunque más adelante se verá", explicó Laura Sánchez.

Laura, esta nueva andadura, lo compagina con su profesión de siempre.” No paro de trabajar en todo el día, aunque hay momentos sagrados, como por ejemplo la comida, y lo primero de todo, mi hija. Hay días que comienzo a las 7 de la mañana y termino a las 11 de la noche. La pasarela de We Love Flamenco por supuesto que sigue adelante, a pesar de los malos tiempos que corren, y aunque no haya el año próximo Feria de Sevilla, más adelante como en Septiembre hay ferias en otras ciudades de Andalucía, y hay que estar preparados, además reconozco que me gusta mucho trabajar”.

Laura y David Ascanio, su marido, forman un buen tándem. Llevan 12 años juntos y 3 de casados. “Estamos como el primer día, aunque no tenemos ninguna intención de aumentar la familia. Mi hija ya está en plena adolescencia, vive con su padre en Bilbao, y nos vemos de manera permanente. Afortunadamente, David está viendo un poco la luz y tiene 2 conciertos en Navidad, con mucha precaución porque el mundo de la música también lo está pasando muy mal. No pensamos en aumentar la familia, a mi ya se me ha pasado el momento, y ese sentimiento ya no lo tengo, aunque el no rotundo, tampoco lo digo. David tampoco se lo ha planteado en serio, tiene un sobrino al que adora, y así estamos muy bien”. Confesó.

La Navidad la pasaran en Madrid, el 24 ayudando en comedores sociales y el 31 y Reyes con su hija Naya. Y según esté el panorama, con sus padres, que por suerte están muy bien de salud, según la propia Laura.