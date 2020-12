El terrorífico testimonio de Fayna sobre Carlos 'El Yoyas': "En la primera paliza mi hijo de 3 años trató de defenderme"

Fayna Bethencourt habla en Lecturas sobre su traumática experiencia con Carlos Navarro, alias el Yoyas, después de haberse dado a conocer su condena por varios delitos de maltrato hacia ella y también sus dos hijos menores, así como un séptimo delito contra la nueva pareja de ella.

"Mi hija me pidió varias veces que lo denunciara. Con 7 años me dijo: 'Siempre dices lo mismo, que no va a volver a pasar y siempre pasa'", dice Fayna en Lecturas sobre la terrible convivencia con Carlos Navarro, a quien no obstante dice no "odiar".

"El amor a mis hijos fue lo que me hizo romper. No podía permitir que vivieran eso", dice. Y es que sus hijos fueron testigo de muchos de esos malos tratos: "La primera vez que me dio una paliza mi hijo de 3 años intentó defenderme", desvela sobre este verdadero infierno.

"Me prohibía cosas como ir a lavar el coche. Decía que lavando se hacen posturitas y se ponen todos cachondos", asegura sobre la enfermiza conducta de su ex.

Fayna explica también en Lecturas que no está contenta con la condena al Yoyas. "No estoy contenta con la condena. Hay tristeza y mucho dolor".