Las escandalosas fiestas de Zayra Gutiérrez, hija de Arantxa de Benito y Guti

Zayra Gutiérrez, de 20 años e hija de Arantxa de Benito y Guti, se ha convertido en la protagonista de la crónica social en los últimos días. La causa: celebrar su cumpleaños con una multitudinaria fiesta en la que se incumplieron un buen número de las medidas restrictivas para frenar el avance de la covid.

Así, y como desvelaron diferentes vídeos subidos a redes sociales por "traidores" invitados, la joven celebró por todo lo alto su día reuniendo a un gran número de personas que, además de no llevar mascarilla ni respetar el distanciamiento social, tampoco cumplieron con el toque de queda imperante en la Comunidad de Madrid.

La fiesta de los 20 años está a punto de atragantársele a Zayra Gutiérrez, hija de la pareja separada que forman Arantxa de Benito y Guti. Arrepentida, y entonando el mea culpa, Zayra no ha tardado en pedir perdón y en confesar que sus padres la apoyan en esta polémica de la que se ha convertido en involuntaria protagonista.

Arantxa de Benito, avergonzada por el comportamiento de su hija en medio de una pandemia que se ha cobrado miles y miles de vidas, ha guardado un tenso silencio. La madrileña, que normalmente atiende a la prensa con educación, ha preferido hablar por teléfono en vez de confesar qué le parece la fiesta de Zayra y si ella sabía algo al respecto.

Ayer, Zaya Gutiérrez, hija de Guti y Arancha de Benito, celebraba su cumpleaños tal que así. pic.twitter.com/KkYSedqJrC — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) December 20, 2020

Muy seria, la ex de Guti ha evitado comentar si apoya a su hija en esta polémica y también ha rechazado salir en su defensa cuando se ha convertido en centro de todas las críticas.

No obstante, en Sálvame ahondaron el martes un poco más en el tema y desvelaron que esta fiesta podría no haber sido la única. La madre de una amiga de Zayra así lo asegura, siempre de manera anónima. Dice que su hija "estaba invitada a la fiesta pero no fue porque sabía de lo que iba. No quiero que tenga problemas".

La cuestión es que esta madre también implica a Arantxa de Benito, asegurando que no está "de acuerdo con lo que se está haciendo durante la pandemia en esa casa y siguen haciendo madre e hija. Estoy indignada por todo lo que está pasando, mi hija sabía de antemano que iban a ir más de 20 personas".

Kiko Hernández estalló ante esta revelación y aseguró que "con pedir disculpas no basta. En unos días el abuelito o abuelita de uno de los que estaban allí morirá. Se irá al hospital, no podrá respirar y morirá. Eres una insensata".

Kiko Matamoros, por su parte, desveló que a esa fiesta habían acudido multitud de famosos. "Había muchas más caras famosas ahí: Katerina, la chica de La isla de las tentaciones, Noel Bayarri, de Mujeres y Hombres y Viceversa, Claudia, la ex de Rodri el de Adara… vamos, una delicia".

Tanto madre como hija han pedido perdón por lo sucedido, pero el escándalo tiene visos de continuar.