Se confirma lo que hemos anunciado esta semana en la Crónica Rosa de Es La Mañana de Federico: al final ha sido Lecturas la que se ha hecho con la primera entrevista de Chabelita después de salir de La Casa Fuerte y comprobar la que se ha organizado fuera entre su hermano y su madre, Isabel Pantoja.

Dice en la portada que "está preocupada por la salud mental de su madre" y "que le da miedo que no tenga ganas de vivir". Y dentro arremete contra todos, sobre todo los que no le están dejando visitarla. "Lo que le hace falta es un psicólogo", añade. Si lo hace con intención de defenderla, le ha salido el tiro por la culata.

"Quiero hablar con ella y es peor que pedir cita previa con Hacienda", explica. Anuncia que piensa ir a verla a la finca: "Iré sola. Mi madre estará arriba, tengo que llegar a la habitación como cuando la princesa está en la torre y está custodiada por el dragón". El dragón es, se supone, su tío Agustín: "A su móvil no pienso llamar".

Antes, tendrá que llegar a la casa, tarea que ve complicada: "Voy a llamar a la puerta, pero si no me abren soy capaz de trepar por el balcón. Lo he hecho antes". "Si no quiere hablar con nadie que me lo diga ella a la cara", aclara. Parece que ha cambiado a Frozen por Rapunzel.

Chabelita explica en esta charla con Lecturas qué ocurrió la fatídica noche del 2 de agosto, cuando explotó la tragedia. Al parecer, cada uno eligió una canción. Isabel hizo sonar uno de sus temas. El tío Agustín, a Barbra Streisand. Y Kiko quiso promocionar una de sus sonatas, pero fue acusado de desafinar. Chabelita le defiende de su tío: "No se lo valoran, le duele".

Ha tenido oportunidad de leer la entrevista que Mila le hizo a Kiko, y coincide con casi todos en que no debió decir que "se ha vendido como la viuda de España toda su puta vida". Pero ve solución a este problema: "Kiko sólo perdonará a mi madre si llegan a un acuerdo". Chabelita no entiende por qué ha pasado todo esto y afirma que Pantoja no está obsesionada con el dinero: "Ha tenido que mantener a todo el mundo". "Antes de hacer Cantora, la herencia envenenada, mi hermano tendría que haberse plantado allí".

Además aclara la duda de si es buena abuela o no: "Con mi hijo Alberto ejerce de abuela… Le ve porque me preocupo de llevarlo". Pero admite que durante alguno de sus enfados con ella ha llamado a su abogada para poder ver al crío, en vez de llamarla a ella.

Chabelita contra Agustín y Ana

En las más de seis hojas de reportaje, Chabelita vuelve a arremeter contra su tío Agustín, al que ahora acusa de ser tacaño: dice que en Cantora está todo oscuro. "Mi tío no quiere que se encienda la luz porque se gasta… Las cortinas todas echadas. Te consume".

De su abuela insiste en que no ha sentido que la quisiera: "En mi vida ha sentido cariño hacia mí. Sé que es mi abuela y le debo respeto, pero es una persona a la que no puedo querer". Eso sí, reconoce que iría a verla si se lo pidiera como última voluntad.

Y remata sentenciando que para ella Isabel Pantoja "sí es buena madre". Sin embargo pasará la Nochebuena con Dulce, su niñera.

Pantoja rompe su silencio

Semana asegura haber mantenido una conversación telefónica con Isabel Pantoja. Serían sus primeras palabras desde que comenzara su crisis con su hijo Paquirrín, y supondrían la única declaración de la cantante después del comunicado de ¡Hola! en el que básicamente se limitaba a aclarar cuestiones relacionadas con bienes materiales.

Más que una conversación, la revista parece haber tenido acceso a un telegrama: "Tengo la conciencia muy tranquila" y "¡No estoy sola! Estoy con quien debo y quiero estar" son sus frases, además de una sentencia bíblica: "Lo que nos hace libres es la verdad".

Semana asegura que Isabel está serena, segura y ajena al revuelo que existe a su alrededor. Que ella y su madre son ahora mismo su prioridad y que tiene que estar fuerte para ayudar a los que la necesitan. Y que, por supuesto, ni está aislada ni secuestrada.

Moeckel habla del nuevo pleito civil

El abogado más mediático de las últimas semanas también ha hablado en Diez Minutos, revista en la que asegura que Isabel "está contra las cuerdas" y que va a iniciar un pleito civil para poner fin al famoso caso de los trajes de Paquirri.

Asegura tener la prueba legal de que los objetos del torero nunca fueron robados y que estaban en Cantora. Es decir, lo de siempre.

Paloma Cuevas ha viajado a México

¡Hola!, la revista con la que Paloma Cuevas mantiene un contacto estrecho, casi familiar, leemos que la ya exmujer de Enrique Ponce "viaja con Rosa Clará a Estados Unidos y México por trabajo". Ahora que está separada, parece que Paloma va a dedicarse al diseño de vestidos de fiesta, una actividad que ya había desempeñado de forma particular, pero nunca de forma profesional.

En Semana tenemos la confirmación gráfica: varias fotos de Paloma "en tránsito". Son imágenes tomadas en un aeropuerto en las que la vemos caminando por una pista de aterrizaje acompañada por un miembro del personal de una compañía aérea.

La revista asegura que Paloma embarcó en un avión rumbo a México el pasado 5 de diciembre. "Viaja sola. Ha decidido tomarse unos días de descanso y desconexión tras un año muy turbulento". Durante diez días, la cordobesa se habría reunido con los amigos de la expareja, entre ellos Luis Miguel o Lina Botero, la hija del pintor.

Las imágenes que publica Semana fueron tomadas a su regreso a Madrid el 15 de diciembre. Casualmente, días antes, el 8, Enrique había celebrado su cumpleaños. El primero sin ella en mucho tiempo.

Preysler y Tamara llevan el pijama a '¡Hola!'

No podía faltar en ¡Hola! el reportaje navideño protagonizado por Isabel Preysler y algún miembro de su familia y publicitado por Porcelanosa. En la era pre-covid, lo habitual era que varios de los famosos que trabajan para la firma posasen al alimón bajo un árbol y pisando azulejos. Este 2020 la pandemia no lo ha hecho posible.

La elegida este año para acompañar a "la reina de corazones" es su hija Tamara, que posa con la excusa de que la firma valenciana de cerámicas acaba de renovarles la cocina. La estancia pasada de moda en la que Ramona, la cocinera de la familia, preparaba las tartas a Tamara, es ahora un centro más propio de un restaurante industrial tipo Diverxo (encontrarán todas las referencias de cada gama en la revista, como si de un catálogo se tratase). Ahora es, dice ¡Hola!, "el nuevo rincón favorito del hogar Preysler".

Destaca en las fotos que tanto Preysler como Tamara no tienen complejos a la hora de vestirse con ropa de cama. Las dos posan en bata y pijama respectivamente (de satén y seda, nada de franela ni boatiné) e incluso lucen estampados propios de los esquijamas de tejidos escoceses.

Y respecto a sus declaraciones, un poco más de lo mismo: que no hay boda con Mario Vargas Llosa ("Nos podríamos casar en cualquier momento porque tiene su divorcio y está libre. Me ha pedido que lo hiciéramos pero yo sigo pensando, y él ahora también, que somos felices así") y que Tamara se independizará cuando le den la casa que acaba de comprarse en Puerta de Hierro, cerca de su madre.

La revista, por cierto, se queda vieja cuando hablan del futuro miembro de la familia, el hijo de Ana Boyer y Fernando Verdasco: el pequeño estaba naciendo cuando el número de ¡Hola! ya estaba en la imprenta.

Susanna Griso se separa

Semana lleva a portada la noticia exclusiva de la separación de Susanna Griso, a la que hace sólo unos días leíamos unas declaraciones explicando que este año iba a pasar las fiestas "en pareja".

Ahora, tras 23 años casada con el periodista Carles Torras y tres hijos en común, habría decidido poner fin a su matrimonio. Fuentes cercanas a Espejo Público, el programa que presenta, han confirmado a la revista que la ruptura se ha producido de mutuo acuerdo y que la causa es "el desgaste". Carles ha abandonado el domicilio conyugal.

La historia de amor de Griso y su ya ex es la de dos jóvenes de dos de las familias más ricas de España. En los últimos años, los tuits de Torras han sido noticia debido a su postura independentista tan radical. "Una situación", leemos en Semana, "que ha traído algún problema a su matrimonio".

Cóctel de noticias

Sonsoles Ónega, ilusionada con un arquitecto. En Diez Minutos la noticia de portada también tiene a una presentadora como protagonista. La conductora de Ya es mediodía en Telecinco aparece retratada muy acaramelada con un señor llamado César.

¡Hola!, siempre benévola con Elena Ochoa-Foster. La revista publica una imagen de la esposa del genial arquitecto durante sus vacaciones navideñas en St. Moriz. La revista habla de "la elegancia y originalidad" de la ginecóloga, que nunca deja indiferente con sus estilismos. Su hija Paola también ha heredado esta "originalidad".

Fayna Bethencourt relata en Lecturas su historial de malos tratos a manos de el Yoyas. La canaria cuenta el brutal infierno de palizas que vivió a manos de su ex, Carlos Navarro, al que conoció en Gran Hermano y que acaba de ser condenado a casi seis años de cárcel por maltratarla a ella y a sus hijos. Es la crónica del calvario que viven las familias que pasan por esta triste situación, que les llevó a desde ser encerrados en la habitación hasta tener prohibido llevar el coche a lavar para evitar miradas de otros hombres.

Cecilia Gómez y Marco Vricela retoman sus planes de boda. La pareja presenta en ¡Hola! el ático de 600 metros cuadrados en el que acaban de instalarse y explican cómo han pasado el coronavirus. Cecilia además se ha puesto en manos de su futuro marido y se ha hecho un retoque, aunque no quiere aclarar dónde.

Gianluca Vacchi presenta en ¡Hola! a Blu Jerusalema, su primera hija. El llamado "rey Midas" de las finanzas ha creado para su hija en su casa de Bolonia un entorno excéntrico y exagerado muy acorde con su forma de vida. El resultado es fantástico: un globo aerostático a tamaño real preside la habitación de la pequeña.