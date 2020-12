Cynthia Martínez recrea con Kiko Hernández lo que pasó en el hotel con Canales Rivera

Cynthia Martínez ha narrado en primera persona y junto a Kiko Hernández lo ocurrido el pasado 2 de diciembre en la habitación 104 de un hotel de Madrid. Allí tuvo lugar su noche con José Antonio Canales Rivera, que sigue negando el encuentro.

"Cabreada". Así se definió Cynthia después de que Canales Rivera haya negado lo ocurrido. Una habitación "ancha y agradable", dijo Kiko, sugiriendo que la cama era "cómoda para dormir y para más cosas".

Ambos se conocieron por redes sociales hace años, pero quedaron a cenar a principios de mes con varios amigos. Comieron un tartar de atún. Les sorprendió el toque de queda y él dijo "vamos a mi habitación de hotel". Una estancia pagada por la productora del programa.

"Llegamos a la una, una hora para llegar". Bromearon con que no podía irse a casa por el toque de queda, y que no quedaba más remedio que subir. "Pongo la tele, él entra en el baño a lavarse los dientes y cierra la puerta. El grifo abierto para que no escuchara. Escucho voces, está hablando con alguien", dijo Cynthia.

Canales hablaba con su pareja y estaban enfadados. "La estaba calmando", dice Cynthia, intentando adivinar lo que ambos se decían con la puerta cerrada y la televisión conectada. La joven no sabía que Canales tenía novia y ahí fue cuando Canales se lo dijo.

"Ahí empezasteis a enrollaros", dijo Kiko. En la cama, ya sin ropa. Cynthia no quiso confesar más de lo que ocurrió, solo que Canales fue "cariñoso y atento" durante aproximadamente "media hora", porque "él estaba cansado y madrugaba", y que desde luego hubo sexo, extremo que el torero niega.

Ella pasó la noche en la cama y se despertó por la mañana, cuando él se levantó a buscar los calzoncillos porque tenía que coger un AVE. "Me dio un besito y se fue". Cynthia y Kiko hablaron entonces de las cicatrices de Canales Rivera y los audios que él le envió después donde se demuestra su versión.