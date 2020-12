Susanna Griso desvela cómo cambiará su "extraña Navidad" tras anunciar la separación de Carles Torras

Susanna Griso ha confesado cómo serán este año sus vacaciones de Navidad y parece que también ella tendrá una cena muy distinta, tanto por la Covid-19 como por su separación de Carles Torras, recién anunciad.

"Creo que al final como nos dejan viajar a nuestra tierra vamos a ir pero prácticamente no vamos a poder ver a nadie. Yo pensaba hacerme una PCR el día anterior, encerrarme en casa y solo ver a mi hermana, pero creo que no voy a poder ver a nadie más. Nosotros somos cinco. Somos una unidad, pero vamos podíamos ser una persona o dos máximo", ha dicho Susanna Griso.

Este año las Navidades serán de lo más diferentes. Por primera vez habrá muchas familias que no cenarán al completo, y no precisamente por los malos rollos que haya entre los miembros, sino porque las restricciones de la Covid. Muchos se han visto afectados por el número de personas que pueden estar en una mesa y también por las restricciones de movilidad.

La presentadora ha confesado que en su casa se reunían más de 45 personas en fechas navideñas, algo que este año no va a poder ser: "Navidades extrañas; nosotros siempre la celebrábamos con 45 personas, en mi casa oscilábamos entre 45 y 50, últimamente como no hay una casa que tenga esas dimensiones teníamos que alquilar casa rurales para irnos juntos. Van a ser unas navidades extrañísimas y se me hace muy extraño ir a mi tierra y no ver prácticamente a nadie, pero es lo que hay, es lo que toca, empujar un poquito más y pensar que la vacuna nos traerá ciertas alegrías".