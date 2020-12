Manuela Velasco "esconde" a su novio con el que convive desde hace 18 años

Venía citándose tiempo atrás a Manuela Velasco siempre con el añadido de su parentesco con su tía Concha para identificarla como actriz emergente. Ya no hace falta porque la interesada se ha labrado un presente afortunado más que en el cine en series de televisión de éxito, como en la actualidad: tarde tras tarde, en la sobremesa de Antena 3 aparece en Amar es para siempre, donde interpreta a Maica Vélez, una pastelera que se reencuentra con un antiguo novio, que ahora es sacerdote (el actor Unax Ugalde). En aquel ayer el padre de ese personaje femenino le impedía seguir con aquella relación. Maica había tenido un hijo, que el progenitor de ella lo dio en adopción. Finalmente se casó con un diplomático. Y ahora su vida es otra y empieza a hacer memoria del pasado. En su vida real, Manuela Velasco lleva dieciocho años conviviendo con Rafa Castejón, actor; feliz pareja que hace lo imposible para que nadie los capte fotográficamente juntos. Ni siquieran acuden del brazo a galas como la de los Goya. Una actitud que ellos simplemente explican por su insobornable deseo de separar sus vidas profesionales con la íntima.

Con Rafa Castejón | Gtres

Manuela Velasco cumplió cuarenta y cinco años el pasado 23 de octubre. Hija de Manuel Velasco (único hermano, menor, de Concha) y de María José Díez. Su padre fue, de joven, un divertido golfete que se hizo novio de Geraldine Chaplin. Juntos lo pasaron muy bien durante unas temporadas hasta que él siguió con sus "ligues" y ella se emparejó con Carlos Saura. Manuel Velasco hizo sus pinitos como actor de comedias juveniles, pero su su futuro lo encotró como ayudante de cámara y director de fotografía. Manuela ha heredado del clan Velasco su actividad artística. En principio, estudiante de Bellas Artes, para luego dedicarse a la decoración hasta descubrir su faceta interpretativa. Es elegante, atractiva, y ha vivido ya esas mieles del éxito que todo debutante persigue: primero, a las órdenes de Pedro Almodóvar en La ley del deseo, su debut en el cine; despuéslogró un Goya a la actriz revelación, año 2007, en REC. En la pequeña pantalla tuvo papeles destacados en Aída y sobre todo Velvet, Águila Roja y Traición. En Instagram pudo apreciarse su bella anatomía en un desnudo.

Su compañero, Rafael Castejón, proviene también de una familia dedicada al teatro. Hijo de un estupendo protagonista de zarzuelas, llamado como él y la actriz Pepa Rosado. Y hermano del barítono y actor, Jesús. Pertenece a la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Conoció a Manuela Velasco en 2002 rodando una serie y desde entonces no se han separado. Se ve que su deslumbramiento no fue simplemente un "flechazo", sino duradero. Lo que no están decididos es a casarse. Sí a tener hijios. Lo han intentado, pero… Resulta que a causa del estrés Manuela sufrió un desajuste hormonal. Si fuera necesario recurrirían a la fecundación "in vitro".