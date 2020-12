Hilaria Baldwin admite años después que no es española

Hilaria Baldwin es toda una celebridad en Estados Unidos y siempre se ha hablado de ella como "la mujer española de Alec Baldwin" y madre de sus hijos Carmen, Leonardo, Romeo, Eduardo y Rafael. Pero su nombre real es Hillary y no nació en Mallorca, sino en Boston (Estados Unidos). Ella misma lo ha tenido que reconocer después de que varios usuarios de las redes sociales aseguraran que ha estado mintiendo sobre su origen durante más de una década.

La escritora e instructora de yoga de celebridades tuvo que salir al paso con unas declaraciones en Instagram después de que varios usuarios denunciaran que su acento español es "sospechoso" y algunos de sus excompañeros de clase confirmaran que Hillary fue criada en Springfield, Massachusetts. "He visto charlas online cuestionando mi identidad y cultura. Esto es algo que me tomo muy en serio, y para aquellos que me preguntan, reiteraré mi historia, como lo he hecho muchas veces antes", dijo Hilaria, cuya relación con nuestro país es una casa en Mallorca propiedad de sus padres.

Hilaria aclaró que pasó su infancia entre Mallorca y Boston, pero que en realidad tiene nacionalidad estadounidense. "Durante toda mi vida hubo muchos idas y venidas", explicó la mujer del actor, que agregó: "tengo mucha suerte de haber crecido hablando dos idiomas diferentes y estoy tratando de criar a mis hijos así, por lo que ellos también hablan dos idiomas. Y eso es algo muy importante para mí, especialmente teniendo a mi familia en el extranjero". "Mi familia, mi hermano, mis padres... viven actualmente en España", aclaró.

Una de las explicaciones más curiosas es la referencia a su raza. "Sí, soy una chica blanca. Dejemos muy claro que Europa tiene mucha gente blanca y mi familia es blanca. Étnicamente, soy una mezcla de muchas, muchas, muchas cosas. Culturalmente, crecí con dos culturas, así que es realmente tan simple como eso", sentenció.