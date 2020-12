La infancia oscura de Mariah Carey: intentaron venderla a un proxeneta

La Navidad tiene para Mariah Carey recuerdos enfrentados, melancólicos, tristes, que ella procura trastocarlos en alegres en los espectáculos que suele presentar por estas fechas. Hace dos años, por ejemplo, estuvo anunciada en Madrid. Y en la cadena norteamericana Apple TC +, ha conseguido una buena audiencia con el especial Mariah Carey´s Magical Christmas, reunida su voz junto a la de Jennifer Hudson, Ariana Grande y el rapero Snoop Dog para interpretar un villancico que ella grabó hace un decenio, Oh, Santa. Además, Mariah Carey tiene un villancico de su autoría que compuso hace veintiséis años un día navideño, que dicen en Estados Unidos es el más rentable de su historia.

Por supuesto nunca desbancará el que estrenó Bing Crosby, Navidades Blancas, pero estos días, en el hilo musical de las cadenas de los grandes almacenes y supermercados norteamericanos, por poner sólo un ejemplo, suena constantemente esa pieza, All I Want For Christmas Is You. Se le ocurrió mientras montaba un árbol de Navidad en su casa. Se puso de repente ante los teclados y fue inventándose una letra con la que expresaba el espíritu que la embargaba, no precisamente por la frivolidad con la que muchos festejan estos días, sino pensando en cuanto sabía por la Biblia, sobre el Nacimiento de Jesús. Definió su composición como una canción de amor expresada musicalmente con ritmo pop aderezada con notas de jazz.

Y es que la Navidad le trae todos los años a Mariah Carey recuerdos de su infancia atormentada, de su adolescencia turbia por culpa de una madre y una hermana que quisieron explotarla sexualmente cuando sólo contaba doce años y trataron de cedérsela a un proxeneta. ¡Horrible!

Aquella época no ha podido olvidarla nunca jamás esta sensacional cantante de pop rock que en realidad tiene un apellido de origen español y no es el de Carey, que eligió para su carrera musical. Descubrió cierto día que su abuelo paterno había nacido en Venezuela y se apellidaba Núñez, lo que cambió no sabemos por qué a Carey.

La infancia de Mariah fue triste porque sus padres se divorciaron contando ella sólo tres años. El padre era un negro, ingeniero aeronáutico venezolano, de orígenes afroamericanos. Y la madre una irlandesa, cantante de ópera venida a menos. María no vio más a su progenitor. La madre le dio lecciones de canto siendo muy niña. Pero se iba a de casa, a encontrar algún dinero si le dejaban actuar en cualquier garito, mientras Mariah iba creciendo en soledad.

Una hermana de Mariah la drogó a la edad de doce años con una pastilla de Valium, después le dio cocaína, la niña sufrió quemaduras de tercer grado y en este estado, de acuerdo con la madre, trataron de venderla a un proxeneta. Ese descubrimiento para sus millones de admiradores lo ha proporcionado la propia cantante en su libro de memorias de reciente aparición en las librerías norteamericanas: The Meaning of Mariah Carey. No sólo cuenta ese episodio tan lamentable, propio de una familia sin alma, pues refiere que cuando ya comenzó a ser una cantante cotizada querían vivir a su costa. Así pueda comprenderse que Mariah quisiera independizarse lo antes posible para no depender de aquellas arpías.

Mariah Carey está considerada una fabulosa intérprete superdotada desde que tenía corta edad. Su registro vocal se eleva hasta las cinco octavas. Ha sabido adaptarse a una variada muestra de géneros musicales derivados del pop. Sus ventas de discos alcanzan cifras estratosféricas. No es extraño que Tommy Mottola, todopoderoso gerifalte de la Columbia Récords la contratara en cuanto escuchó algunas de sus grabaciones. Después, él le propuso matrimonio: se casaron en 1993. No estaba muy enamorada, insegura con aquel hombre que le proporcionó su ascenso musical en todo el mundo, fama y mucho dinero, ella, que tantas privaciones había pasado en su destrozado hogar familiar. Y humillaciones en su barrio cuando por su piel tostada, resultado genético de ser hija de padre afroamericano, era el blanco, valga un poco la contradicción, de ataques xenófobos.

Luis Miguel y Mariah Carey

Casada con un productor como Mottola podía aparecer en los mejores "shows" televisivos, vendiendo millones de discos, y realizando espectaculares giras por todo el mundo. Una manera de desquitarse de su pobre vida anterior. Tuvo que soportar, empero, ataques violentos de su marido. Y aun sin romper su vínculo matrimonial, se vengó de esas palizas acostándose con una estrella del béisbol, Dereck Jeter, jugador de los Yankees. Parece que el marido no se enteró o hizo la vista gorda, pero Mariah no estaba feliz con Mottola. Llegó a tener bajo la cama un bolso con lo más imprescindible para salir corriendo cualquier noche en la que fuera agredida por el magnate de la industria discográfica. No hizo falta: firmaron los papeles del divorcio en 1998. Cinco años había durado aquel matrimonio. Queda dicho que desastroso para la vida íntima de Mariah Carey, aunque beneficioso en su carrera musical.

Una vez dejó a Tommy Mottola, al que no le faltaron otros líos amorosos con algunas de sus estrellas discográficas, Mariah Carey tuvo un prolongado romance con el mexicano Luis Miguel, entre 1998 y 2001. Conociendo a éste, la cosa pintaba mal, porque los continuos vaivenes entre novias, amantes y ligues de ocasión, Mariah Carey no iba a encontrar a su lado el equilibrio sentimental que buscaba. En la época de sus relaciones ella era conocida en Estados Unidos y en muchos países, incluidos los europeos, en tanto la popularidad de Luis Miguel era más reducida. Llegaron a grabar un dueto, After tonight. Algo de complejo de inferioridad le entraría al caprichoso divo, pero aquel idilio terminó por quebrarse y no por culpa de Mariah, que estaba muy colada por Luis Miguel. Éste, lamentaría muy tarde que ella le había proporcionado mucha felicidad, pero su ego, la mitomanía que padece y que es un seductor incontrolable, perdió para siempre a una mujer que lo quería. Mas al ser más famosa, él no podía admitir que nadie le hiciera sombra. Por algo le pusieron un mote que lo vinculan al sol de México. Como si fuera un dios. He conocido a pocos divos más insoportables que éste, hijo de un cancionero gaditano que explotó económicamente a su hijo mientras pudo, hasta que murió solo y arruinado.

Tuviera o no amores relámpagos, como el que la relacionaban con el marido de Halle Barry, Eric Benet, Mariah tuvo otra pareja duradera, si es que como tal puede cifrarse la que mantuvo a partir de 2008 con el rapero y actor Nick Cannon, con quien fue madre de dos mellizos, Moroccan y Monroe. Antes de divorciarse de éste en 2016 un empresario australiano se propuso hacerla su esposa dos años antes. Llegó a ofrecerle un anillo con un gran diamante. Pero el tiempo en el que estuvieron juntos ella se escamó un tanto porque el nacido en el país de los canguros apenas la acariciaba y no mostraba prisa alguna por llevarla a la cama. Así es que, como ella ya era millonaria no podía impresionarla ningún rico que encima fuera pusilánime a su lado, por no decir otra cosa. ¿Sería un mitómano admirador de la excelsa estrella del pop?

Carey y su actual pareja, Bryan Tanaka

En los últimos tiempos Mariah Carey sólo piensa en su profesión, en los maravillosos shows que presenta, cara al público o en televisión. Se pasa casi todo el día pensando en sus creaciones. A ello la ayuda que es una insomne que apenas descansa tres horas por las noches. La última pareja que se le conoce es el bailarín Bryan Tanaka. Con él y los mellizos que tuvo piensa celebrar estas fiestas en su lujosísima mansión, por la que hubo de apoquinar veintidós millones de euros. Sin saber cómo es tal casoplón, al no disponer de imágenes de su residencia, me imagino que no podrá quejarse como en aquellos lejanos tiempos de su infancia cuando malvivía con su monstruosa familia. De esto hace ya la broma de medio siglo, cuando vino al mundo esta sensacional estrella de la canción, de atractivo físico, en el que destaca un llamativo busto y unas no menos hermosas caderas.