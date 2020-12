Habla la presunta amante de Antonio David: "Me acosté con él dos días antes de su boda con Olga"

Un equipo de Socialité, programa presentado por María Patiño en Telecinco, se desplazó este lunes hasta Málaga para entrevistas a una mujer que asegura haber mantenido una relación clandestina con Antonio David Flores "dos días antes de su boda con Olga Moreno". Según el testimonio de la entrevistada, los encuentros con el colaborador de Sálvame tuvieron lugar "en su casa" y "en la cama que compartía con su mujer".

"Hay muchos, demasiados, testigos de mi relación con Antonio David Flores", confesó la invitada, que también aseguró que su relación se remonta quince años atrás: "A él no se le veía preocupado, no se escondía. De hecho, yo era la que más me preocupaba", comentó. Pese a todo, la mujer, que no desveló su identidad, quiso elogiar a Olga calificándola como una persona "maravillosa": "Es una mujer que vale muchísimo, es una persona maravillosa. Y lo digo en serio y con sus hijos, ha sido espectacular. Yo creo que ahí le ganó totalmente", explicó.

La presunta amante de Antonio David admite que tiene muchas pruebas de esa larga relación sentimental: "Se las he enseñado a tu compañera", dijo a María Patiño. "Pero no las voy a enseñar a cámara". Lo que sí desveló es que se trata de mensajes que demostrarían que mantienen contacto desde el año 2009. Otro asunto que quiso aclarar es que Canales Rivera no ha tenido nada que ver en el que ella esté saliendo ahora en televisión, así como lo aseguró Antonio David en Sálvame.