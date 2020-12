Alaska, navidad en familia

Un año más Alaska y Mario han reunido a toda la familia para pasar juntos estas fechas, sin olvidar las medidas de precaución por el dichoso Coronavirus. “Nos reunimos en casa como cada año, con mi madre, los padres de Mario y su hermana Marta. Cenamos una barbaridad, para los dos días trajeron, callos, salpicón de marisco, cordero, sopa de marisco, lombarda, gambones a la plancha, jamón, lomo, queso y los dulces correspondientes, que te voy a decir, a reventar. Estuvimos viendo el Tele pasión, que mi madre quería verme, y se nos hizo un poco tarde, porque empezamos a las 22,45 a cenar, y después nos quedamos charlando, hasta las 4 de la madrugada, como Marta vive en el piso de arriba, hay sitio para todos. Lo pasamos muy bien, como todos los años.” Así lo contó.

El Fin de Año, los planes son diferentes. “Nos volvemos a reunir para el almuerzo, después las uvas las tomaremos con los amigos íntimos como Topacio y algún otro, pero muy pocos porque no se puede hacer de otra manera”.

A pesar de lo difícil que ha sido el año que termina, a nivel profesional, no le ha ido mal, a excepción de los conciertos. “El teatro, muy bien, viene mucha gente a vernos, y no podemos quejarnos, todo lo contrario, y si el tema sigue así estaremos hasta Abril. Respecto a la música, al no haber conciertos, sacaremos algún disco cuando toque, los conciertos que teníamos cerrados, no se han suspendido, se han aplazado, pero no se sabe para cuándo, no se pueden hacer planes. Y al 2021, le pido que me quede como estoy a nivel personal y salud, y yo a nivel profesional, salvo los conciertos como te he dicho, el año 2020 ha sido maravilloso, porque he tenido el teatro, Cine de Barrio, que diré siempre que es el mejor regalo de la historia, porque estoy feliz, feliz, feliz. Tenemos la radio, y de verdad que, a nivel profesional, tal y como está todo el mundo, no es que no me pueda quejar, es que estoy estupendamente, me gustaría volver algún día a los conciertos. De proyectos no se puede hablar porque no existen, soy otra, la mujer proyecto murió, solo pienso en lo que hay que hacer para la semana, y la siguiente ya se verá. Por eso mismo acepté Cine de Barrio, antes no hubiera podido”.