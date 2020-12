Y Chabelita saltó la valla...

Horas después de que Chabelita explicase en El programa de Ana Rosa, espacio de Telecinco en el que es colaboradora, qué pasó en Cantora el pasado día 23, cuando acudió a visitar a su madre, Lecturas ofrece una versión que no dista demasiado de la que ha dado la chica.

La revista confirma que no tuvo que trepar por el balcón para acceder a la casa de Isabel Pantoja, pero sí saltar una valla, cuyo candado estaba echado. Después de llamar al timbre durante un rato, no fue su tío Agustín quien abrió la puerta del domicilio, sino la persona que trabaja para la cantante y cuida a su abuela Ana. La "íntima amiga", de la cantante, según la publicación.

Lecturas niega, al igual que ha hecho Chabelita, que su madre la echase de la casa diciéndole que "es igual que su hermano", pero sí asegura que Pantoja "fue cruel con su hija, tanto que ésta ha declinado desvelar ningún detalle sobre este encuentro". A pesar de ello, "no le tiene en cuenta las palabras que le lanzó como espadas y en público quita importancia a su desencuentro", leemos.

Lo que cuenta Lecturas cuadra con las explicaciones televisivas de Chabelita, que, efectivamente, ha preferido no hablar de lo que pasó en Cantora pero sí ha dejado claro que la reconciliación de su madre y su hermano va a ser imposible.

El Rey, de incógnito y de compras navideñas por Madrid

Resulta incomprensible que Hola, teniendo una fotografía exclusiva del Rey Felipe VI haciendo compras navideñas de última hora, la haya relegado a la esquina izquierda de la página 72 y encima en tamaño foto de carnet.

Conocer las andanzas de la familia real durante su "vida privada" es, precisamente, debido a esta privacidad, un deleite para los que seguimos la Crónica Rosa. Hola se centra en el discurso del día de Nochebuena y explica que la princesa Leonor estuvo presente en la grabación. De hecho, salió corriendo del colegio el día 22, último lectivo, para asistir a la producción.

Sin embargo, lo importante tiene que ver con la pequeña imagen en la que vemos a nuestro rey, como un ciudadano más, pagando en la caja de una tienda de un centro comercial. Se trata del Sexta Avenida, en la Nacional VI. La imagen se tomó a última hora de la tarde del 23 de diciembre. Según Hola, el monarca estuvo primero en la Rancing Boutique Madrid 2, una tienda especializada en productos para moteros. Después hizo varias compras en Patrick Sport, espacio de deporte especializado en esquí.

Semana dedica su portada Leonor, con un titular sacado de no sabemos dónde: "La princesa le dice a su padre que puede contar con ella". Dice la revista que la princesa ya forma parte de la estrategia de Comunicación de la Casa del Rey y que ella es consciente de su papel para relanzar la imagen de la Corona y por eso ha ofrecido su ayuda.

Tamara Falcó se independiza

Cuenta Semana en exclusiva que Tamara Falcó ha alquilado un piso en el centro de Madrid y que planea mudarse allí con su novio en cuanto finalicen las obras que está realizando para dejarlo a su gusto.

Se trata de un ático dúplex de lujo "en el barrio más cool del centro de Madrid", leemos en la publicación, Las Salesas. La residencia tiene dos habitaciones, dos baños, cocina y una terraza en una superficie de 140 metros cuadrados, y su alquiler cuesta 3.000 euros mensuales.

Este será un "piso de transición". Tamara acaba de adquirir una vivienda en una urbanización de lujo en Puerta de Hierro, cerca de la casa de su madre. Sin embargo no podría habitarla hasta que termine su construcción en el primer trimestre de 2022.

Chabeli Iglesias, otra vez portada de Hola

A falta de posado postparto de Ana Boyer, seguramente por lo reciente, Hola se decante esta semana por llevar a su portada, otra vez en apenas unos meses, a Chábeli Iglesias Preysler, esta vez con la excusa de las celebraciones navideñas.

Con el tradicional árbol de Navidad de fondo y su hija vestida de cuadros escoceses, casi igual que su tía Tamara y su abuela Isabel en la portada de la semana pasada, la mayor del clan explica que pasó el día 25 en Miami, en casa de su padre, Julio Iglesias, y que debido a la pandemia no podrá reunirse con su madre esta Navidad.

El resto son declaraciones como que va a intentar ser una buena suegra porque "prefiere ganar una hija que perder un hijo". Todo ello en pijama, la moda que ha traído el Covid y que están explotando las famosas hasta la náusea.

Boda en la familia Rato

A Hola le ha dado tiempo de incluir en su número de este miércoles el anuncio del compromiso de Alejandra Ruiz Rato (ahora Ruiz de Rato, según la revista) con Ernesto de Novales.

Dice la publicación que la pedida de mano se celebró el pasado fin de semana en la misma finca familiar de Sevilla en la que tendrá lugar la boda, que se celebrará, coronavirus mediante, el próximo 8 de mayo. Se trata de la "Dehesa Majavieja", situada en el término de Constantina y propiedad del torero. Alejandra, de 28 años, lleva dos y medio de discreta relación con Novales, de 41. Sus amigos le conocen como "Tito" y es el director de la agencia de comunicación Nodo.

Sara e Íker, esquí en familia "ante su nuevo comienzo"

Hola publica imágenes exclusivas de una de las parejas que más sigue vendiendo en el panorama del corazón: Sara Carbonero e Íker Casillas. La periodista y el futbolista acudieron con sus hijos a esquiar a una pista cubierta en Madrid y la revista recoge el momento en el que el deportista acompaña a uno de sus hijos durante un descenso.

Hola da por hecho que Íker y Sara se van a mudar a la casa de tres millones de euros que acaba de adquirir el futbolista y que ha puesto a su nombre frente al parque del Oeste.

Nicole Kimpel nos enseña su casa malagueña

Curioso reportaje de Hola con Nicole Kimpel, la novia de Antonio Banderas, posando en los rincones del espectacular ático que el actor tiene en Málaga. Lo más curioso de la exclusiva es que él no aparece por ninguna parte. Con varias de las estancias de la residencia como escenario, Nicole va desgranando algunos detalles de la edificación o de su noviazgo con el intérprete y productor, que ya dura seis años y medio.

Asegura Nicole que su relación con el actor es "como la de cualquier otra pareja". "Tenemos una rutina marcada por lo laboral. Dedicamos un tiempo todos los días al deporte y por la noche cenamos juntos y vemos algunas serie o película". De la casa dice que es "muy hogareña por el tamaño que tiene". La terraza con piscina recuerda a la de un hotel.

Jorge Javier blanquea su imagen desde Lecturas

Tras su paso por el Deluxe del pasado sábado, ahora Jorge Javier Vázquez protagoniza la portada de Lecturas en una exclusiva que tiene la misma finalidad: aclarar que no es tan repelente como parece últimamente en televisión. "Despedimos el año con Jorge Javier en su casa", leemos en el titular de una entrevista centrada básicamente en su vida amorosa, definida por el presentador como "un gran error". Sus palabras no se diferencian demasiado de las de Kiko Rivera o Chabelita en sus entrevistas habituales: todo son reproches y críticas a sus compañeros, y comentarios sobre Miguel Bosé, Rociíto o Teresa Campos.

El monográfico de Jorge Javier se completa con su columna semanal, en la que profundiza en sus intimidades: "Voy al centro donde trabaja Carolina Sobe a depilarme con láser el pene, los testículos y el culo a fondo". Realmente, no era necesario.

Cóctel de noticias

El "paréntesis de pareja" de Susanna Griso. Al parecer, la presentadora está, dice Hola, en un "impasse" en su relación. A diferencia de ella, su no sabemos si exmarido sí se ha manifestado en las redes sociales: "Estos últimos días, he podido ver, sorprendido, la capacidad que tienen de inventar lo que no saben", ha escrito.

Amigas y/o conocidas. A falta de su tradicional posado con Porcelanosa y sus grandes rostros, Hola ha metido en un mismo reportaje a Lourdes Montes (mujer de Fran Rivera), Andrea Pascual (nuera de la difunta infanta Pilar), Lucía Villalón (periodista) o Rosanna Zanetti (esposa de David Bisbal) con la excusa de que todas son amigas de la estilista Cristina Reyes, anfitriona para la ocasión.

Gunilla Von Bismarck celebra su 71 cumpleaños. Hola nos muestra una imagen de la celebración familiar, en la que vemos a la aristócrata alemana disfrazada de cabaretera junto a su ex, Luis Ortiz, ataviado con un sombrero de copa digno del cuento de Lewis Carroll.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta, padres de su quinta criatura. Sorprendentemente, no hay exclusiva con la pareja y sus hijos como protagonistas. Sólo Semana incluye unas declaraciones de la abuela Tita mostrando en una frase su alegría.

Marta López allana el camino a Merlos: "Si me encontrara con él le pediría disculpas", dice desde las páginas de Lecturas en exclusiva. "Metió la pata, pero se ha mantenido al margen. No ha hecho ninguna declaración haciéndome ninguna faena". También podría darle las gracias porque ha sido el artífice del relanzamiento de su carrera televisiva.