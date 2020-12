Estela Grande pillada muy acaramelada y saltándose las restricciones junto a un futbolista

Tras poner punto y final a su matrimonio con Diego Matamoros debido a su polémico paso por la casa de Gran Hermano VIP, Estela Grande parece estar pasando por uno de los momentos más felices de su vida. Ajena a las restricciones establecidas por las autoridades sanitarias para frenar la expansión de la Covid-19, la modelo disfrutó de una noche de amigos de lo más divertida en la que también estuvo el futbolista del Getafe con el que se le relaciona, Juan Antonio Iglesias.

Feliz y muy cariñosa tras varias horas en el interior de uno de los restaurantes de la capital, Estela y sus amigos compartieron confidencias haciendo un uso indebido de las mascarillas y no respetando las medidas de distanciamiento social. A pesar de haberse saltado el toque de queda establecido a las 00:00 horas en la ciudad de Madrid - estas imágenes fueron tomadas cerca de las 2.00 de la madrugada - la modelo y su novio disfrutaron al máximo de la velada compartiendo muestras de cariño y miradas cómplices en plena calle.

Mientras que el futbolista del Getafe 'B' intentaba conseguir un beso en la boca de su acompañante por todos los medios, Estela rehuyó de los labios de su chico en un juego que se zanjó con varios abrazos y arrumacos bajo la luz de la luna. Con ganas de seguir disfrutando de la noche en un lugar mucho más íntimo, la pareja se marchó a un piso junto al resto de sus amigas volviendo a cometer una gran irresponsabilidad en cuanto a la prevención de la Covid-19 se refiere, puesto que se metieron nada menos que siete personas en un mismo coche.

"Avergonzada" y, "muy arrepentida", Estela ha pedido perdón en el programa Ya es mediodía y ha asegurado que va a "asumir mi responsabilidad, mi error, porque es un error, y que no se va a volver a repetir bajo ningún concepto". "Estoy completamente avergonzada", confesaba visiblemente afectada.

Señalando que su intención no era "justificarse", Estela ha querido desmentir que las imágenes fueran tomadas a las 2.00 de la madrugada y, convencida, ha afirmado que fue a las "00.30, lo que tardamos en pagar y salir del restaurante. Fue hace diez días, antes de Navidad, me bebí un par de copas de más y me equivoqué". Algo que los colaboradores del programa presentado por Sonsoles Ónega le han recriminado, tras lo que la modelo ha vuelto a pedir perdón, asegurando que lo único que puede hacer es "aceptar mi error".

La ex mujer de Diego Matamoros, además, ha justificado que no cumpliese las medidas de distanciamiento social porque "estaba con amigos muy cercanos y por nuestras profesiones todos teníamos pruebas negativas hechas, y eso sumado a un par de copas me llevó a cometer el error". Algo que, consciente del complicado momento que estamos viviendo por la pandemia, no volverá a repetir.