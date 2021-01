El vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas de Año Nuevo se ha convertido seis años después en una de las tradiciones televisivas más destacadas de cada Nochevieja. Para este año tan especial la colaboradora de Zapeando se ha decantado por un vestido firmado por Pedro del Hierro que, según palabras de la protagonista, representa una mascarilla cuajada de brillantes compuesto por 16. 308 cristales.

Con el pelo recogido y con una malla que cubría su cabeza "para dar luz al diseño", y con unas botas de joya azul claro, Pedroche ha definido su elección como "luz y comodidad", en una búsqueda de la energía renovada "para un mundo mejor". El diseñador Pedro del Hierro y el director creativo, Nacho Aguayo, con la colaboración de Joahn Luc Katt, famoso bordador, han sido los encargados de vestirla: "Me da fuerza y seguridad y precisamente eso es lo que quiero, que pronto nos sintamos seguros. Eso significará que todo ha pasado. Que hemos ganado", ha declarado Pedroche durante la noche.

A lo largo de estos meses la presentadora ha ido dando pistas sobre cómo sería el modelito que luciría para una noche tan especial. Una difícil elección para que ha contado un año más con la ayuda de su estilista y amigo Josie, que durante la pasada Gran Canaria Swim Week ya avanzó cómo sería parte del diseño: "Lo único que pido a la gente es que no cambie de canal cuando vean el vestido, sino que se queden hasta el final. No puedo dar ninguna pincelada más porque me matan. Es un año muy especial en todo los sentidos", afirmó. Además reconoció que trabajar con Cristina cada año es "un auténtico lujazo" ya que cuando llega la Navidad está "más brillante que nunca".

La presentadora también ha ido dando pinceladas sobre cómo sería su vestido a lo largo de las últimas semanas. El pasado 22 de diciembre anunció en el programa Zapeando que el vestido "estaba acabado" a pesar los problemas que habían surgido de forma inesperada: "El problema está dentro, porque este año es todo como muy para dentro, mucha luz, mucha comodidad", dijo en el espacio. "Este es el más cómodo. Creo que es la vez que menos voy a tardar en vestirme", confesó.

A pesar de las críticas que recibe cada año, Pedroche no tuvo dudas en volver a aceptar la propuesta de Antena 3 de ponerse al frente de las Campanadas de año nuevo junto al chef Alberto Chicote, pero sí reconoció que este año estaba "más nerviosa de lo habitual".