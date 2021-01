Gloria Camila, Ortega Cano y Ana María Aldón comienzan el año con malas noticias

Mal comienzo de año para la familia Ortega Cano. Después de una buena etapa profesional para Ana María Aldón, que hace unas semanas se incorporó como colaboradora al programa de Telecinco Viva la vida, donde aseguró que su relación con José Ortega Cano se encuentra en su mejor momento, hemos conocido que la familia ha recibido un duro revés.

La encargada de dar la noticia ha sido Gloria Camila en sus redes sociales: "Hoy estoy reflexiva y tristona", aseguró. "Se acaba un año que nos ha arrebatado risas, abrazos, momentos, planes... Al 2021 solo le pido seguir con los míos, salud, estabilidad, y mucho amor". Un mensaje que ha preocupado a sus seguidores y que ella misma ha explicado en un otro mensaje.

"Hoy me levanté con la noticia de que mi querido papi, Ana y la tita Marina eran positivos en Covid", informaba para sorpresa de todos. "Recordando que estuve con ellos fui a hacerme la prueba, y aquí estoy, en casa encerrada después de dar positivo yo también", dijo desconsolada. "Hace unos días daba gracias porque ninguno de los míos había cogido el virus, y hoy 31, fin de año, último día de este fatídico año, lo hemos cogido todos".

Gloria Camila se ha mostrado muy preocupada por la situación, pero no tanto por ella, que aparentemente no tiene síntomas, sino en cómo pueda afectar la enfermedad a la salud de su padre: "Fin de año en casa, en pijama y calentita es lo mejor que puede pasarme, pero perder a papi o a algún ser querido no, me niego".

Finalmente, ante los comentarios recibidos, la joven aclaró que ella no ha contagiado a su familia y que en todo momento se ha mostrado responsable: "Quiero dejar claro que yo no he contagiado a nadie, no ha sido por una irresponsabilidad ni mucho menos. Así es una pandemia y nadie tiene el control".