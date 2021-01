El entorno de Iker Casillas y Sara Carbonero se pronuncia sobre los rumores de crisis

El pasado verano saltaron las alarmas sobre una posible separación de Iker Casillas y Sara Carbonero debido a una información de la revista Diez Minutos que afirmaba que el exportero del Real Madrid compró una casa a su nombre en el madrileño barrio de Argüelles. Este detalle sirvió para levantar todo tipo de especulaciones y rumores de crisis que meses más tarde han vuelto a cobrar fuerza, sobre todo ahora que la pareja ha dejado de derrochar amor en las redes sociales y han decidido llevar su vida privada con (aún más) discreción.

El piso que el deportista puso a su nombre en Madrid está vacío y la pareja todavía no se ha dejado ver por allí, según algunos vecinos, pero el entorno más cercano a la pareja asegura que esto no tiene nada que ver con una posible separación. Una persona muy amiga de Iker y Sara declaró en el programa Viva la vida que "están hasta el moño de que se publiquen tantas chorradas". "Lo que dicen en la tele es mentira. Tienen que inventar y no saben qué hacer (...) Viven contentos y felices con sus dos niñitos. Viven su vida muy tranquilos y a los demás, que les den por saco, porque a ellos las noticias les resbalan totalmente. Ellos no van a desmentir nada pero por favor, ¡que hay niños en medio", dijo esta fuente muy molesta.

Lo que sí confirman los que que les conocen es que han pasado por un bache sentimental que, sin embargo, ya forma parte del pasado. "En agosto del año pasado, Sara lo pasó muy mal. El matrimonio estaba debilitado y han pasado un bache muy gordo pero actualmente, Iker está muy pendiente de ella", aseguró el paparazzi Jordi Martín, que estuvo el pasado mes de febrero en el cumpleaños de la periodista y les vio muy bien.

Casillas declaró hace tiempo a la revista Semana que durante los últimos meses no ha "estado con Sara todo lo que debería" y que el infarto de él y el cáncer de ella, "han hecho tambalear sus cimientos". Pero el anuncio de su regreso a España parecía ser un paso en la buena dirección y el nuevo piso en Madrid podría tratarse solamente de una inversión inmobiliaria.

Los dos tienen nuevos proyectos profesionales y están muy contentos: Iker, como adjunto al director general de la Fundación Real Madrid, y Sara es uno de los nuevos fichajes de Radio Marca para el nuevo año. "Fue llegar aquí y sentir que me apetecía volver a estar en contacto con los medios de comunicación", reconoció en una entrevista en su nueva casa.