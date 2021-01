Canales Rivera da la alarma sobre el estado de Riverita: "Últimos días"

El reencuentro de Francisco, Cayetano y Kiko Rivera el pasado mes de noviembre para visitar a su tío José Rivera, "Riverita", desveló que el hermano menor de Paquirri atravesaba por un delicado estado de salud.

Según confirmó el marido de Lourdes Montes, su tío se encontraba "terminal" y por eso los hijos del malogrado torero se habían desplazado hasta Barbate -saltándose el confinamiento perimetral de la provincia de Cádiz- con el fin de despedirse de él.

Esta mañana, José Antonio Canales Rivera ha activado todas las alarmas al publicar en su cuenta de Instagram una imagen en la que, cogiendo la mano de "Riverita", hacía la siguiente confesión: "Tío, no sé si te sujeto yo a ti, o tú a mí. Gracias". Unas palabras a las que sumó el hashtag "últimos días" y que han hecho temer lo peor.

Canales Rivera y Riverita | Instagram

No obstante y poco después, Canales Rivera abandonaba la casa de su tío José en Barbate y ha contado que "mi tío no está en su mejor momento y estamos intentando pasar el mayor tiempo posible con él", pero ha desmentido que su publicación fuese una despedida: "No, hombre, no".

Consciente de que su publicación en redes sociales podría malinterpretarse, Canales se ha disculpado por alertar sobre la salud de "Riverita": "A lo mejor me he confundido yo al poner lo que he puesto esta mañana en el Instagram. Lo siento, lo siento, pero lo que pasa es que como son días tan especiales por la Navidad, por la familia y porque él no esté cómo quisiéramos pues a lo mejor...".

Muy discreto, y asegurando que "no he visto nada", el colaborador de Sálvame ha evitado valorar las palabras de Isabel Pantoja asegurando que Kiko Rivera ya no era su familia, pero ha querido mandar un mensaje de apoyo a su primo: "Los Rivera siempre estamos ahí".