Juan Muñoz carga contra José Mota: "Es hora de decir la verdad sobre ese señor"

Juan Muñoz y José Mota, 'Cruz y Raya', formaron uno de los dúos cómicos más populares de nuestro país y separaron su caminos en 2007 tras 22 años triunfando como pareja artística. Es ahora cuando Muñoz ha concedido una entrevista a Semana en la que se sincera sobre la verdadera relación que existe entre ambos. El detonante de su hartazgo es la muerte de su madre, Teresa, y según él, el total desinterés del que fuera su amigo ante semejante dolor.

"No puedo aguantar más, he callado muchos años y ya es hora de decir la verdad sobre ese señor, que se llama José Mota, y que ha sido incapaz de darme el pésame, sabiendo que mi madre murió hace un mes. Es la gota que colma el vaso. Han sido muchos desprecios, muchas cosas que me hicieron daño y que he guardado en silencio muchos años", explicó Juan Muñoz a la revista.

'Cruz y raya' recogiendo su TP de oro en 2001

Sus declaraciones dejan claro que entre ellos no existe ni ha existido el más mínimo afecto, por increíble que parezca. "A ese chico le he ayudado más yo que él a mí. Y quiero que la gente se entere de lo mala persona que es. Nunca fue mi amigo, es muy duro reconocerlo, porque es el padrino de mi hijo, pero jamás se ha preocupado de su ahijado. Creo que no le ha visto desde que hizo la Primera Comunión. José es muy prepotente. Yo he sido siempre el mismo, pero a él le cambió el dinero y la fama. No tiene ni la mitad de dignidad que yo. Hay personas que somos vocacionales y otros que van a por el dinero", aseguró muy tajante.

El cómico y actor reconoce que durante su carrera conjunta funcionaban a la perfección, pero a su parecer poco queda de aquel José Mota al que no quiere ni llamar por teléfono. "No merece la pena. Además, me tiene bloqueado. Su corazón lo tiene en el banco. Estoy muy dolido con José. Me ha demostrado que es un mal tipo. Y me cuesta creer que tenga amigos. Es más, hay un dicho: 'no tiene más parientes que sus dientes'. Le califica perfectamente".

Mota y Muñoz se conocieron en 1985 haciendo el servicio militar y dos años más tarde crearon el popular dúo de humoristas. "Era mecánico de panadería. Yo estudié Arte Dramático, hablo tres idiomas, toco el piano y la guitarra, he dirigido dos películas… ¿Quién se cree que es? Le falta humildad. Tonto de mí, en un momento de nuestras vidas me engañé a mí mismo creyendo que en José tenía un amigo, cuando nunca lo fue", aseguró muy dolido en su entrevista.