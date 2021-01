Tensa llamada de Rafael Amargo en 'Socialité': "Patiño es mala persona"

La relación entre Rafael Amargo y María Patiño cada vez es más tensa. Si hace unos días el bailarín se negaba a hablar en directo con la presentadora tras la salida del espectáculo Yerma que está realizando en Madrid argumentando que ha mentido sobre él en Socialité, esta semana Amargo ha vuelto a cargar duramente contra Patiño acusándola de mentirosa y pidiendo la cancelación de su programa.

El espacio de Telecinco, con Nuria Marín al frente en sustitución de Patiño, se puso en contacto con el coreógrafo para hablar sobre la obra teatral y preguntarle sobre qué espera del año 2021, a lo que contestó: "Que le quiten el programa 'a la de la vena'". "Me lo habéis pedido y aquí estoy. Qué necesidad hay de hacer sangre y de que cuando estás muerto te sigan apuñalando. Es mala persona. Muchas veces es la manera en la que lo cuenta esta señora (María Patiño) porque es como imperativa", se quejó sobre la presentadora.

"Pudiendo hacer cosas que informen y no deformen, ¿por qué en vez de estar hablando de un espectáculo donde se pueden vender entradas estamos hablando de la señora?, reprochó a Marín, que insistía con preguntas sobre la enemistad. "Sois una productora maravillosa. Sois un equipo humano con el que siempre hablo, aunque me quede el último salgo siempre a atenderos. Después tenéis unas cosas un poco más picantes, pero entiendo que también forma parte de vuestro trabajo", explicó el entrevistado.

Nuria Marín defendió a su compañera e intentó mediar entre ellos: "Te equivocas cuando dices que María Patiño es mala persona (...) Creo que en realidad te cae bien porque creo que en el fondo quieres ser amigo de María Patiño. Me incomoda que se hable así de una compañera. Ojalá podáis arreglar vuestras diferencias". Amargo se enfadó por seguir hablando sobre el tema y finalmente también se enfrentó a Nuria: "Tú la ves como tú la ves yo la veo como la veo. Es una imagen horrorosa la que da y punto. Lo que tiene que hacer es informar y no desinformar. Esa es una imagen que no se puede dar en televisión".