La gran sorpresa de Eva González e Isabel Pantoja a Amor Romeira tras la muerte de su madre

Amor Romeira recibió el golpe más duro de su vida cuando el pasado 22 de diciembre falleció la persona más importante de su vida, su madre, Mensi Medina. Después de pasar la Navidad en su Canarias natal con su hermana y su padre, la artista ha regresado a Madrid y ha contado cómo lleva esta dolorosa pérdida.

"Intentando ser fuerte y recordando, que ella sigue aquí conmigo y bien", aseguró a la prensa Amor Romeira, evidentemente afectada tras haber podido por fin enterrar a su madre. En verdad estoy muy mal. Estoy bien porque tengo que estar bien pero es duro. Es mi madre. y la voy a echar de menos siempre (se emociona). No quiero hablar".

Amor se muestra, sin embargo, agradecida con todos aquellos que le han dado cariño y apoyo en estos momentos difíciles. "Tengo un cariño impresionante a toda la prensa y he recibido tantas muestras de cariño y tanto apoyo que sé que mi madre estaría contentísima".

La situación, naturalmente, se extiende al resto de su familia. "Mi hermana no está mejor que yo, tengo que estar más fuerte todavía porque en el fondo yo lo que tengo es pena. Porque se ha ido mi madre, pero en el fondo tengo mucha paz y mucho amor. Tengo tantas cosas de ella".

Le queda el apoyo de seres queridos e incluso otros famosos. "Me sorprendió muchísimo el de Eva González porque no la veo desde hace montón de años, desde que ella estaba en Mediaset, y me gustó mucho su mensaje. Me han escrito muchísimas personas. Todo ha sido público por Instagram, pero por privado me ha escrito gente que se agradece. Me han escrito todas las Campos, Jorge Javier, Carlota Corredera, mi Anabel Pantoja y su familia entera".

Incluso Isabel Pantoja ha escrito a Amor Romeira: "Me ha escrito desde Kiko, Isabel, Irene, Anabel, su novio, Omar, todo el mundo y eso se agradece. se agradece porque ellos conocieron a mi madre y se agradece muchísimo".

"Me quedé super contenta porque mi madre era una farandulera y le encantaba. Se ponía muy contenta cuando Isabel, el día de su cumpleaños le mandaba un audio felicitándola. Entonces a ella le ha venido muy bien porque mi madre era artista. Me quedo con todas las cosas de cariño, de amor. todos mis excompañeros de Gran Hermano, toda la gente que la conoció, todos los legionarios, porque mi madre era una legionaria hasta la muerte, todos me han escrito.

Ahora queda afrontar nuevos proyectos para así poder pasar página. Como, por ejemplo, un proyecto nuevo que "está muy guay porque es un formato de salseo y os va a gustar".