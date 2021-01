Rafael Amargo vuelve a perder el control antes de salir en directo: "Te voy a hundir"

Rafael Amargo ha vuelto a arremeter contra Socialité, el programa que habitualmente conduce María Patiño, contra la que el artista arremetió duramente la semana pasada. Días después, hizo lo propio vía telefónica con su sustituta Nuria Marín, que trató de defender a su compañera.

Esta vez, la tercera, Rafael Amargo ha dejado plantado al equipo del programa solo unos minutos antes de entrar en emisión durante una entrevista que había pactado. El bailarín volvió a enfadarse con Socialité y abandonó el lugar abruptamente y sin decir una palabra. El equipo se plantea ya algo personal del artista contra el programa liderado por Patiño.

"Vengo con el corazón abierto y vosotros no sabéis a lo que vengo", dijo durante la discusión, donde lamentó la falta de educación del programa por preparar un set demasiado pobre y poco profesional. "He visto una cara de Rafael Amargo que me ha sorprendido, no me lo esperaba así, dijo el reportero del programa.

Nuria Marín, desde plató, destacó que se trataba una estrategia "reincidente", recordando que también dejó plantado al Deluxe hace escasos días y dando paso a un vídeo en el que ella misma aparece tratando de convencer al bailarín -que la llama "falsa"- de que salga en antena. "Dejó claro que te iba a hundir", le confesó más tarde el reportero.

Amargo fue detenido el pasado mes de diciembre por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de drogas en una operación de la Policía Nacional que todavía está abierta.