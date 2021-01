Las pistas que indican que Rosalía ha roto su amistad con Kylie Jenner

Durante los últimos meses Rosalia y Kylie Jenner no han dejado de alardear en redes sociales de la amistad que les unía. Sin embargo, parece que esa relación haber llegado a su fin después de que los seguidores de ambas se hayan dado cuenta de que la hermana pequeña de Kim Kardashian ha dejado de seguir a la cantante catalana. Un movimiento que ha sorprendido debido a las constantes muestras de cariño que ambas se han intercambiado en los últimos tiempos.

Hay que destacar que Rosalía no ha sido la única celebridad que Kylie ha dejado de seguir en las redes sociales durante los últimos días, ya que ha reducido a 27 las cuentas que sigue. Son solo unos pocos afortunados, entre los que se encuentran miembros de familia y amigos íntimos, los que Kylie ha decidido seguir en Instagram.

Sin embargo los rumores sobre las posibles desavencias entre ellas no han cesado y hay quien ha señalado a Rosalía como una de las culpables de la ruptura de Kim Kardashian y Kanye West. Además, Kylie también se habría molestado con la catalana después de que esta hiciera una canción junto al rapero Travis Scott, ex de Jenner y padre de su hija Stormy. Aunque este dueto no molestó a la empresaria por aquel entonces, hace unos días Rosalía compartió un storie en Instagram donde bromeaba sobre el cantante, detalle que podría no haber gustado a Kylie.

Esta es la segunda polémica en pocos días que persigue a Rosalía. Hace apenas unas semanas era ella misma la que dejó de seguir a su ex, el también cantante C. Tangana, en redes sociales después de unas controvertidas declaraciones sobre ella.