"El divorcio de Enrique Ponce y Paloma Cuevas no se firma y no se va a firmar"

¿Por qué no ha firmado el divorcio Enrique Ponce de Paloma Cuevas? La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Beatriz Cortázar y Alaska para dilucidar las razones del torero para no firmar el final de su matrimonio. Porque, efectivamente, se confirma que es una decisión deliberada por parte del torero.

Federico Jiménez Losantos lo tuvo claro desde el principio: "Enrique no va a firmar los papeles por algo que dije desde el principio basándome en la historia de la humanidad. Que en las herencias no se respeta nada y se rompen las familias. Y lo peor que puedes decir es: a mí no me va a pasar".

La situación es un "problema de dinero". "Aquí ha habido un acuerdo verbal generoso porque estaba él huyendo con una joven a la que conocía hace dos años, y en caliente Enrique y Paloma quisieron ser los mejores amigos. Firmó ella, pero él no firmó… ¿Y por qué si estaban de acuerdo? Porque el acuerdo no le gustó y porque el padrino de Ana Soria es Baltasar Garzón que tampoco ha firmado los suyos", dijo Jiménez Losantos, señalando al que podría erigirse como el gran consejero de la familia Soria y, por extensión, Enrique Ponce.

La periodista Beatriz Cortázar así lo aseguró también en esRadio. "Cuando uno no rompe con un papel legal una situación también es verdad que no inicias otra, vives en un limbo de los separados que es muy cómodo hasta que todo se calme". Una vez aplacados los ánimos y consumada la ruptura sentimental, Enrique sin embargo vio las cosas de otra manera. "Esa teoría no quita la otra, confirmada por varias fuentes, y es que que el tema económico que se firmó en septiembre en un preacuerdo que los dos aceptaron -los dos, subrayó Cortázar- cuando se puso en limpio y a la hora de la verdad Enrique no firmó".

Es más: "No se firma y no se va a firmar salvo que se renegocie todo". Y el obstáculo para Enrique Ponce es el tema económico, no tanto el familiar o de la custodia de sus dos hijas menores. La prueba es que el torero pasó en Madrid varios días con sus hijas antes de Navidad, y no hubo ningún problema o impedimento.

Eso sí, el día 23 se fue a su casa… pero no la de su propia familia, "su padre, madre o hermano, sino con los Soria", explicó Cortázar en esRadio. Algo que, tal y como subrayó Federico Jiménez Losantos, certifica que Ponce "ha roto con todo". En definitiva, "hay muchas más presiones de las que sabemos. Y Enrique debe tener presiones por todas partes", dejó entrever la periodista.