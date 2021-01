Canales Rivera, víctima de una extorsión: "Me están pidiendo dinero"

Nuevo disgusto para José Antonio Canales Rivera. Si hace unos semanas se convirtió en el blanco de las críticas en Sálvame por una presunta infidelidad a su novia con Cynthia Martínez, el diestro se ha llevado un enorme susto al ser extorsionado por unos hackers informáticos que le han robado su cuenta de Instagram. Según él mismo narró este jueves el programa de Telecinco, todo ocurrió el pasado miércoles de madrugada cuando recibió un mensaje a su Whatsapp que decía que su cuenta había sido robada y que para recuperarla tendría que pagar 3000 euros.

El autor del robo ha amenazado al torero con publicar contenido sensible de su cuenta si no le dan la cantidad de dinero, sin embargo el colaborador no se ha achantado y ha denunciado el caso ante las autoridades pertinentes: "No tengo miedo. Tengo la costumbre de borrarlo todo", dijo en el programa.

El mayor temor del hijo de Teresa Rivera es que se publique cualquier tipo de contenido desagradable y que no represente el perfil que ha intentado mantener en las redes sociales: "Siempre he cuidado mi Instagram con una imagen blanca y profesional". Por ello ha pedido disculpas "de antemano" por si finalmente hubiese algún tipo de filtración y alguien de su entorno pudiera salir perjudicado.

El colaborador está muy centrado durante estos días en su familia. Especialmente con su tío 'Riverita' que está muy delicado de salud y al que le une una relación muy estrecha, por lo que este sobresalto no le ha ayudado a llevar esta complicada situación. Sin embargo, Canales confía en la autoridades y confía en que recuperará su cuenta lo antes posible.