Isa Pantoja confiesa entre lágrimas su mayor dolor

Isa Pantoja se ha sentado por primera vez en el plató de El programa de Ana Rosa para hablar abiertamente sobre la guerra familiar que mantienen su madre y su hermano. La hija de Isabel Pantoja ha confesado que la situación es muy delicada y que el distanciamiento viene provocado por dos temas: la herencia de Paquirri y las declaraciones de su hermano en televisión en las que afirmaba que la cantante no había sido buena madre con él.

A su entrada en plató aseguró que, a pesar de la complicada situación, ella se encuentra esperanzada en que todo se arreglará tarde o temprano: "Estoy súper desubicada. No sé qué decir. Estamos todos con salud, que es lo más importante para mí y dentro de lo que cabe sí que estoy más unida con mi hermano. Es lo único positivo que puedo sacar. Nochebuena la pasé en mi casa con mi hijo, Dulce y Asraf y Nochevieja con mi hermano y la familia de Irene".

Sobre el comportamiento de su madre, Isa intentó justificar su enfado asegurando que necesita tiempo para asimilar todo lo que está ocurriendo: "Ella es así, está muy dolida con lo que ha pasado y lo paga con todos, lo paga conmigo. Probablemente yo no tenga tanta culpa o yo no tenga culpa, pero los nietos tienen menos. Hay una conversación en la que yo le digo que cuando todo esto pase puede ver a Alberto, pero yo creo que no está para eso. Mi madre está deprimida por lo de Kiko, pero quién no, que te haga tu hijo eso. El reconoce que no ha estado bien".

En cuanto al trato que tiene su madre con su hijo, aseguró que es más cercano que con las hijas de Kiko: "Ella va a recoger a Alberto cuando yo necesito que vaya porque le pilla a media hora y como ella no se mueve de allí... Si le llevan a las niñas de Kiko se queda con ellas sin problema, pero a Sevilla no va. A Alberto lleva sin verlo desde antes de que entrase a La casa fuerte. Me duele más por Alberto. Yo he vivido una infancia buena pero he tenido mis problemitas que a la hora de enfrentarme al mundo. Me cuesta socializar y muchas veces doy la impresión de ser una persona borde. Cosas como estas que está pasando en mi familia son extrañas para la gente, pero es a lo que yo estoy acostumbrada. Aunque nunca han pasado cosas de estas dimensiones".

Y es que lo que más le duele a Isa Pantoja es que su hijo se está perdiendo a su abuela debido a la guerra familiar: "Me molesta que todo esto salpique a Alberto. Él pregunta y me da cosa", dijo con lágrimas en los ojos. "Es que los niños se enteran de todo. Echa de menos a su abuela. Tiene a su abuela por parte de padre, pero no a mi madre. Las hijas de mi hermano no tienen abuelos por parte de madre ya".