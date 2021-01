El entorno de José Mota se pronuncia sobre los ataques de Juan Muñoz

Después de años de silencio, Juan Muñoz sorprendió con unas duras declaraciones contra el que fuera su amigo y pareja artística con 'Cruz y Raya', José Mota, de quien llegó a decir que es "prepotente" y que "que corazón lo tiene en el banco". "Estoy muy dolido con José. Me ha demostrado que es un mal tipo. Y me cuesta creer que tenga amigos", reconoció..

Mota, que sigue triunfando con sus proyectos profesionales, ha optado por guardar silencio, pasar página y centrarse en su trabajo y su familia. Según explican fuentes cercanas al cómico a la revista Semana, su primer impulso fue responder, ya fuera personal o públicamente, pero tras reflexionar y aconsejado por su entorno, se dio cuenta de que Juan Muñoz "quería hacer ruido para volver a la palestra mediática".

El detonante del hartazgo de Muñoz fue la muerte de su madre, Teresa, y según él, el total desinterés del que fuera su amigo ante semejante dolor, pero el ataque de éste "no ha pillado por sorpresa a Mota", explican las mismas fuentes. "La relación es inexistente desde hace mucho tiempo. No hay contacto de ningún tipo, pero no hay motivos para que diga eso de él". Su entorno asegura que Mota "podría hablar largo y tendido sobre Juan, pero, por ahora, no lo va a hacer y el silencio va a ser su única respuesta".

Mota y Muñoz se conocieron en 1985 haciendo el servicio militar y dos años más tarde crearon el popular dúo de humoristas. Separaron su caminos en 2007 tras 22 años triunfando como pareja artística, y desde entonces el contacto ha sido mínimo. Según Juan Muñoz, su excompañero le tiene bloqueado en WhatsApp y ya no trata de ponerse en contacto con él.