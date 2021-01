María Teresa Campos a Isabel Gemio durante una tensa entrevista: "Eres una cerda"

María Teresa Campos ha protagonizado una tensa entrevista en el canal de vídeos de Youtube de Isabel Gemio. La periodista recibió a Teresa Campos en su programa Charlas con alma, en una entrevista que fue subiendo de tono hasta volverse realmente tensa: "He venido a hacer una entrevista, no a hacer terapia", llegó a decirle la invitada en un momento de la conversación.

La madre de Carmen Borrego y Terelu Campos ha pasado por unos meses muy complicados, por lo que su reaparición era muy esperada. En los primeros minutos de la charla, Isabel Gemio hizo referencia a la edad de María Teresa Campos, que este año celebra su 80 cumpleaños. A la entrevistada no le hizo ninguna gracia y terminó llamando "cerda" a la periodista: "¿Para qué te metes?", bromeó con semblante serio.

Pero sin duda el momento más complicado de la entrevista llegó cuando Isabel Gemio hizo referencia a las parejas sentimentales de la Campos. "¿Has visitado alguna vez tu perfil de Wikipedia?", le preguntó Gemio, para después enumerar a los hombres que han pasado por su vida. "Como sé todo de mí, no necesito visitarla. Tú con la Wikipedia no te tienes que hacer una entrevista". El enfado fue a más cuando le preguntó si Edmundo Arrocet había sido el hombre de su vida: "Mira qué pregunta más tonta. No leas Wikipedia porque se ve que es machista"

Isabel Gemio también repasó la trayectoria profesional de María Teresa Campos y resaltó su faceta de escritora. "Lo de escritora, aunque has publicado varios libros, por escribir unos libros no se siente uno escritor. ¿Te sientes escritora?", le preguntó. A lo que contestó rotunda: "Tengo premios y he vendido muchos libros".

Después de abordar otros temas como Hacienda, los programas que ha presentado en radio y televisión o cómo está en este momento de su vida, María Teresa se mostró cansada y pidió a Gemio terminar con la charla: "Es demasiado larga la entrevista". Algo a lo que la entrevistadora contestó "¿Quieres poner tú el tiempo?". "Sí", dijo Teresa momentos antes de finalizar el espacio.