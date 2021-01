El motivo por el que Rafael Amargo perdió el control en 'Socialité': "Fue una encerrona"

"Estoy siempre muy agradecido con la prensa, porque si no fuera por la prensa no llenaríamos teatros", con estas palabras comenzó Rafael Amargo su entrevista en exclusiva en el programa Ya es mediodía. Y es que el bailaor se siente decepcionado con algunos periodistas que se han dedicado "a contar mentiras" y, lo peor de todo, "le han hecho caer en una encerrona".

Según su testimonio, los programas Sábado Deluxe y Socialité no se han portado bien con él porque no han sido sinceros desde el primer momento: "Cuando no me senté en el Sálvame, desde las once de la mañana ya habíamos dicho que no nos interesaba. Entonces no entiendo porque media hora antes vendían que yo iba a ir, es una cosa mal hecha. Con Socialité desde que salí de mi casa he sido víctima de una encerrona, me dijeron que me iban a llevar al plató y luego me llevaron a un hotel, no me dijeron de qué iba a hablar, los contenidos, la escaleta, yo veía que se reían y como no lo veía claro decidí que me iba a ir. ".

En cuanto su enfrentamiento con María Patiño, Amargo volvió a referirse a ella como "una mala periodista que se dedica a engañar a la gente": "Esta señora, a la que no hace ningún favor a Mediaset, no creo que tenga que estar en un programa riéndose de las personas. Hemos sido víctimas de una encerrona, de un engaño, cuando alguien lo hace mal, lo hace mal".

Sonsoles Ónega no dudó en echar un capote a sus compañeros de programa, pero Rafael le contestó incidiendo en la mala imagen que Patiño da a la cadena: "No creo, Sonsoles, que a ti te guste, ni al dueño de tu cadena le guste, que se hagan las cosas mal. Yo soy el tío más trabajador del mundo, pero con mala sangre no, porque no entra dentro de mi diccionario".

Rafael no dudó en hablar sobre su estado emocional asegurando que durante las últimas semanas se ha sentido "avasallado": "No estoy bien, me siento avasallado, pero tengo el teatro lleno, esa es mi profesión y que no sigan con historias. Para hablar de una cosa hay que verla. No estoy bien para estar en un programa hoy, pero me comprometí y aquí estoy".

La conexión concluyó con una despedida sincera en la que el bailaor le agradeció a Sonsoles dejarle su espacio para expresarse con libertad y aprovechó para lanzar una pulla a programas como Sálvame y Socialité tachándolos de 'no serios': "Gracias por haberme dado la oportunidad de estar en un serio medio como es el vuestro, soy el primero que se quiere llevar bien con la prensa porque es importante".