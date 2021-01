Teresa Campos, sobre lo ocurrido con Isabel Gemio: "No se puede ser más mezquina"

Mucho se está hablando sobre la tensa entrevista que Isabel Gemio ha realizado a María Teresa Campos en su programa de Youtube, Charlas con alma. La conversación entre ambas fue subiendo de tono hasta el punto de volverse realmente incómoda: "He venido a hacer una entrevista, no ha hacer terapia" o "eres una cerda", fueron algunas de las frases que Teresa Campos dedicó a su entrevistadora, que se empeñó en hablar sobre las polémicas que han rodeado a la familia Campos en los últimos meses y en debatir sobre los amores de matriarca.

Según desveló este viernes Jorge Javier Vázquez en Sálvame, María Teresa Campos está muy molesta con Isabel Gemio y asegura haberse sentido atacada durante la entrevista. "Una de las frases más flojas que me ha dicho María Teresa sobre Isabel Gemio ha sido: 'No se puede ser más mezquina'. María Teresa no ha sabido reaccionar hasta ahora", explicó.

"El mejor desprecio es no hacer aprecio", dijo la presentadora en una llamada que le realizó el programa. Cree que Gemio se ha "retratado" con sus comentarios: "Era tan evidente todo. Era para ponerme una trampa, para ella vender (su canal)… Lo he pasado muy mal. Además, asegruó que le dio "mucha rabia" que nada más empezar, le hablara de la edad: "No sé qué de 80 años y digo: '¡Tócate las narices la tía!' ¡Qué buen recibimiento la gilipollas!".

Los últimos meses han sido muy complicados para María Teresa Campos debido a las polémicas que han rodeado a sus hijas y a ella misma, así como ruptura con Bigote Arrocet, de la que le ha costado recuperarse. Temas que Isabel Gemio quiso tratar durante su entrevista, cuando a priori estaba invitada para repasar su trayectoria profesional.

En enfado de la entrevistada fue a más cuando le preguntó sobre si Edmundo Arrocet había sido el hombre de su vida: "Mira qué pregunta más tonta. No leas Wikipedia porque se ve que es machista. Esta entrevista es muy larga...", dijo intentando poner fin a la entrevista.