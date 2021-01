Juan Muñoz se reconcilia con José Mota tras unas sinceras disculpas

Poco ha durado el malestar de Juan Muñoz con José Mota, quien fuera su amigo y compañero artístico en Cruz y Raya. Tras unas graves declaraciones en las que tachaba a su colega de "mala persona" y "prepotente", Muñoz, arrepentido, publicó un vídeo en su cuenta de Twitter disculpándose públicamente con Mota. "Llevo días muy enfadado conmigo mismo por la actitud tan cruel que tuve con Mota y las declaraciones que hice sobre su persona. Por ello, pido disculpas públicamente a José, su familia y amigos personales por haber dicho cosas tan crueles. ¡Lo siento de corazón!", escribió.

Muñoz reconoció en el vídeo que sus declaraciones a la revista Semana fueron "crueles" y "desproporcionadas", propiciadas por un derrumbamiento a causa del fallecimiento de su madre, que esta Nochebuena faltó en casa. "En ese momento caí en lo peor, que es beber cuatro copillas de más. Monté en cólera y empecé a decir barbaridades y disparates. Unas palabras que no se merecen para nada José ni su familia".

Con la voz entrecortada, el humorista aseguró que Mota es "una bellísima persona y un hombre que me ha ayudado mucho". "No se merece lo que le he hecho y me gustaría poder algún día mirarle a la cara y pedirle perdón, aunque lo que he hecho no tiene perdón. José Mota es un gran compañero y no tiene nada que ver con lo que he dicho en la prensa", añadió.

Llevo días muy enfadado conmigo mismo por la actitud tan cruel que tuve con Mota y las declaraciones que hice sobre su persona. Por ello le pido disculpas públicamente a Jose ,su familia y amigos personales por haber dicho cosas tan crueles. ¡Lo siento de corazón!. pic.twitter.com/qy81QS6fbz — JUAN MUÑOZ COMICO (@CruzyrayaJuan) January 9, 2021

A raíz de aquellas declaraciones, Mota optó por guardar silencio y centrarse en su trabajo y familia. Pero con vídeo de Muñoz, se pronunció por primera vez para recoger el guante y aceptar las disculpas de su excompañero: "Muchas gracias por tus disculpas. Te aseguro que todos los años que hemos compartido juntos están muy por encima de todo esto", escribió, y aprovechó para enviarle "un gran abrazo" a través de las redes sociales.