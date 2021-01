Soraya Arnelas se derrumba por el sufrimiento de los árboles durante el temporal

El temporal Filomena ha llenado las calles de nieve y las redes sociales de famosos disfrutando como niños. Algunos sin ropa, como Cristina Pedroche, y otros como Soraya Arnelas, preocupados por los árboles destruidos a lo largo y ancho del país.

Se da la circunstancia, tal y como ella misma ha explicado en redes, que se acaba de mudar con su familia a una casa en el campo. Soraya Arnelas tuvo que subirse al techo de su casa para quitar las placas de hielo que impedían que la calefacción funcionase.

No solo eso: su jardín ha sufrido grandes daños, tantos que Soraya no ha podido contener su emoción. Y aquí es donde la cantante ha vuelto a convertirse en Trending Topic en Twitter debido a sus sentidas palabras hacia los árboles en un vídeo en redes sociales donde no podía ocultar su dolor. "Os podrá parecer una gilipollez pero estos días, cuando he visto a los árboles caerse las ramas me daba muchísima pena. Os parecerá una locura, pero sentí como que estaban sufriendo mucho y me daba mucha pena"

Soraya abundó en el sufrimiento de su jardín en otros posts de redes sociales. "Cuando los miro son como una mami y un pequeño", dijo con una imagen de dos árboles perjudicados. "Ayer me pelee con la nieve para sacarlos porque estaban enterrados y rotos. Me dio un ataque de rabia y me puse a quitar nieve como una loca . Desde que entramos en esta casa hace dos meses los he ido cuidando, limpiándolos para que fuesen creciendo. Llamadme loca , pero me importan los árboles y lo que me rodea.

Por eso me mudé aquí , sabiendo que estaba lejos de mi trabajo y de todo", explicó Soraya, que recientemente lanzó una firma de moda de polémico nombre. "Estos son los dos únicos que he podido salvar, me da muchísima pena. Una vez que se vaya la nieve, cada vez que los vea me voy a acordar mucho de lo que han pasado estos días", dijo sobre dos de sus árboles. Naturalmente, las siempre divisivas redes sociales criticaron sus palabras de emoción, criticando que se preocupe por árboles cuando hay personas que están sufriendo tragedias debido al temporal.

Ella se defendió alegando que se ha ido a vivir al campo precisamente por su amor y cercanía a la naturaleza, que tiene desde niña. "Algunos me habéis escrito que soy ‘tonta’, que cómo me preocupo por esas cosas con lo que está pasando en el mundo, que me preocupe de cosas más importantes. Me pregunto: ¿qué hacen ellos por el mundo? Dicen que hay una nueva conciencia, que el ser humano despertará con todo lo que está pasando, yo no lo tengo tan claro".