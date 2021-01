Descubren al Villarejo de Cantora: "Isabel Pantoja ha tardado mucho en abrir los ojos sobre el topo"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno para tratar todos los temas de la actualidad rosa. Centrada una vez más en la casi trágica figura de Isabel Pantoja, recluida en Cantora desde que su hijo Kiko Rivera denunciase supuestas irregularidades con el testamento de su padre, Paquirri.

"Isabel no sale a hacerse la pedicura, o cualquier cosa mundana. Todos van a casa, el peluquero, cuidados físicos…", dijo Beatriz Cortázar sobre el estado anímico de la tonadillera.

Y es que las filtraciones de la vida privada de Isabel Pantoja han sido constantes desde casi siempre. Lo que indica la presencia, al menos hasta hace poco, de una "mano que mece la cuna" en Cantora. "Siempre ha habido topos allí, una fuente continua de rumores, verdades y mentiras", dijo la periodista en esRadio.

Y añadió: "Pero lo que no sabía, y lo voy a dejar así, es la presencia de un Villarejo, el Villarejo de Cantora. Hay alguien, o había, porque últimamente ya no está en el núcleo duro de la casa, que llevaba toda la vida cerca de Isabel. Ni diez ni quince años, muchos más, y de absoluta confianza". Y esa sería, según Cortázar, la persona que habría sido responsable de muchas de las desgracias mediáticas de la cantante.

Esa persona, que no es famosa o conocida, es la causante de que los periodistas "se enterasen de cosas". Y Pantoja no se ha dado cuenta hasta hace poco: "Isabel ha tardado mucho tiempo en abrir los ojos. Mucha gente cercana se lo había dicho y hasta pusieron trampillas para cogerle. Abrió los ojos y fue otro desengaño más en su vida. Otra cruz que poner en tanta gente que la rodea".

El debate ahora mismo es sobre la identidad de esa persona, que además habría sido responsable en gran parte de la debacle de La herencia envenenada. "Según me comentaban y por lo que he podido escuchar de esta persona, era muy cercana también a Kiko Rivera. Y como ya está apartado sería una de las voces que Kiko e Irene Rosales habrían escuchado sobre la famosa herencia envenenada. Era uno de los que se reunía, hablaba, le comentaba y le decía. No es famoso, no es nadie conocido o ha salido en los medios, pero muchos periodistas saben de quién hablo".

Al final, tal y como aseguró Federico Jiménez Losantos, a Isabel Pantoja "la traicionan todos". Un entorno donde no prima solo el dinero de las exclusivas, sino también "intereses afectivos, celos, envidias y poder mediático, o solamente poder pavonearse".