Carla Barber, ingresada en el hospital tras un accidente

Nuevo percance para Carla Barber. La doctora y novia de Diego Matamoros está ingresada en el hospital tras sufrir un aparatoso accidente en la nieve.

Aunque por fechas podría parecer que Carla Barber ha resbalado en el hielo causado por Filomena, lo cierto es que la joven sufrió el accidente en la pista de esquí de Baqueira, donde se escapó este fin de semana con su pareja.

Muy sonriente y con mascarilla, Carla, que recientemente sufrió un terrorífico robo en su domicilio, explica que "ayer por la tarde volvimos a Madrid. Tuve un accidente en pista y estoy con la tibia fracturada en el hospital".

"Justo en la última bajada me caí. Me fracturé a la 1 del mediodía y la mala suerte de que uno de los esquís me dio un golpe seco en la pierna izquierda", explicó en redes sociales sobre el accidente, del que se recuperará en un par de días.

Asegura Carla que le duele "una barbaridad", pero que "gracias a Dios" está bien. Podría haber sido peor, incluso teniendo en cuenta que a lo largo del martes la doctora pasará por quirófano para operarse. Su actitud es, no obstante, la mejor posible, tal y como se desprende de las imágenes de Instagram.