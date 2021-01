¿Estaba planeada la discusión entre Isabel Gemio y María Teresa Campos?

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Alaska y Daniel Carande para discutir todos los temas de la actualidad social. Incluyendo la discusión entre Isabel Gemio y María Teresa Campos tras una entrevista para Youtube, que según algunos otros profesionales del medio como Mayra Gómez Kemp o Agustín Bravo, podría estar acordada entre ellas.

Nada más lejos de la realidad, al menos según Alaska, que no cree que las dos periodistas se hayan enzarzado en semejante polémica de manera planeada. "Yo tampoco me lo creo. María Teresa, para bien o para mal, nunca se ha podido dominar", opinó también Federico Jiménez Losantos en esRadio. "Maria Teresa no tiene paciencia par aun montaje y hay un punto de agresividad borde que no es limpio", señaló.

"El argumento de Mayra es bueno", señaló sin embargo Alaska para subrayar que la opinión de la expresentadora del Un, Dos Tres sigue una lógica. "Porque, en resumen, sería que estos dos monstruos de la información han acabado en YouTube, que es un dato que ya es a analizar. Y a las dos las ha venido bien, es el argumento de Mayra. Yo creo que no es así, todo el mundo que ha estado con Teresa sabe que lo de cerda lo dice de manera coloquial y lo dice en broma pero lo dice en serio. Y todo el mundo que ha visto entrevista de Gemio sabe que tiene esa forma, si el personaje le es menos simpático lanza esas pullas. No hace falta más que hacer hemeroteca".