Jorge Javier Vázquez recuerda el desagradable episodio que liquidó su relación con Isabel Gemio

Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado sobre la controvertida entrevista que Isabel Gemio hizo a María Teresa Campos hace unos días en el espacio de Youtube, Charlas con alma. El presentador de Sálvame rememoró algunos de los episodios que vivió con la que fuera conductora de Sorpresa Sorpresa, y reconoció que entiende algunos de sus enfados: "Entiendo que se enfadara durante la época de Aquí hay tomate".

El comunicador recordó que el principal motivo de su cabreo fue que se desvelara el nombre de uno de sus hijos, algo que ella nunca había contado: "Se enfadó muchísimo cuando dijimos en el programa el nombre de su hijo, el que tiene el problema de salud, que entonces estaba ingresado. Hicimos una conexión en directo desde el hospital y la reportera dijo el nombre del niño. Hasta entonces, no se había dicho y ella se enfadó mucho. Y seguro que con toda la razón del mundo", aseguró, comprensivo con Gemio.

Aún así, el presentador aclaró que aunque entiende su molestia, en este caso el programa no dio la información "con mala intención": "En aquel momento, tratamos la información con todo el cariño del mundo", afirmó. "Jamás se nos pasó por la cabeza que lo que íbamos a hacer era el daño a una persona. Y desde aquí, fuera de lo que tengamos ella y yo, tiene que saber que la idea del programa jamás fue hacer daño a sabiendas...", dijo, defendiendo el trabajo que se hacía en el extinto programa Aquí hay tomate.

La versión de Gemio

Isabel Gemio también se ha pronunciado sobre el tema en un vídeo que ha compartido en sus redes sociales en el que da su versión sobre cómo ocurrieron las cosas: "No busquen más pies al gato. Le hice una entrevista desde el cariño y respeto que le tengo", comienza diciendo en el vídeo en el que no ha podido evitar. "Jamás quise ir a degüello, ni hacerla quedar mal".

Isabel se disculpa por sus preguntas sobre la edad y asegura que solo lo hizo para reconocer el mérito de la invitada: "Que con su edad esté emprendiendo un proyecto me parece admirable y valiente", por lo que nunca pensó que le fuese a molestar. "Quise sacar la parte divertida, que hubiera complicidad entre nosotras (...) Noté desde el principio que no quería responder a nada y me sorprendió".

Finalmente Gemio niega de manera "tajante" que su intención fuese generar controversia para ganar notoriedad: "No necesito polémica de ningún tipo, esto me hace sufrir". Y advierte que no piensa borrar la entrevista de su canal de Youtube porque eso significaría "reconocer que me he equivocado y no los siento así".