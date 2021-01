Linchamiento de la comunidad trans a Paz Vega por apoyar a Lucía Etxebarria

Lucía Etxebarria, uno de los rostros más críticos con la ley trans de Irene Montero, publicó en Instagram el pasado lunes un texto en el que pedía la salvaguarda de espacios seguros para mujeres y criticaba la actitud del PSOE y los insultos recibidos por parte de algunos de sus miembros. A su crítica acompañó un vídeo de Rosa María García, una conocida activista trans que lidera campañas de acoso y derribo a los que opinan diferente. "Rosa María subió un tuit diciendo que, cuando le pedían diálogo, estaba dispuesta a ofrecer diálogo, y enseñaba un bate de béisbol con la palabra 'diálogo'", denunció la escritora.

En su texto, añadió que ha recibido insultos de algunos socialistas como Carla Antonelli y criticó la actitud "misógina" del partido en el Gobierno. "El PSOE considera que yo soy una acosadora y que Rosa María merece todo su apoyo. Os recuerdo que el mismo día en que agredían a una mujer transexual, hubo 10 violaciones, una especialmente violenta porque se trataba de una mujer mayor con discapacidad (...) Pedro Sánchez expresó su solidaridad con la mujer trans agredida pero no con la mujer discapacitada violada ni con la mujer asesinada", denunció. "Yo no tengo por qué elegir entre un partido u otro. Mostrar la misoginia del PSOE no me convierte en seguidora del PP o VOX".

Paz Vega ha cometido la osadía de darle a me gusta a una publicación que pedía la salvaguarda de espacios seguros para las mujeres. #YoApoyoaPazVega pero sobre todo a @LaEtxebarria a la q no van a conseguir callar acosándola tanto en redes como en la vida real pic.twitter.com/S8Yw1aOUlz — difusion_feminista (@d_feminista) January 11, 2021

El texto de Extebarria recibió numerosos elogios, entre ellos los de la actriz Paz Vega, que se limitó a apoyar a la escritora comentando su publicación con un corazón. Un simple emoticono fue el detonante para iniciar una campaña de acoso hacia Vega, a la que tachan de tránsfoba y TERF, acrónimo originario del término en inglés "Trans-Exclusionary Radical Feminist", es decir, Feminista Radical Trans-Excluyente.

Las críticas feroces se vieron rápidamente ensombrecidas por los apoyos a la actriz con el hashtag #YoApoyoaPazVega, donde se denuncia la agresividad del colectivo trans y donde Etxebarría mostró algunas de las graves amenazas que ha recibido por su texto.

El nuevo "feminismo" que nos ha traído @irenemontero es ver a mujeres acosar a otras mujeres por el simple hecho de no pensar EXACTAMENTE como ellas quieren que piensen... #YoApoyoaPazVega — Kumy Barcelona 🇪🇸🖤 (@tabarniaBCN) January 12, 2021

El ataque a Paz Vega busca advertir a todos los famosos de lo que les pasará como se salgan un solo like del dogma. "Ok, nos hemos enterado". Superguays y supercomprometidos con la cultura y el progresismo. Y calladitos ante esta mierda.#YoApoyoaPazVega #YoApoyoALuciaEtxebarria — Jose Errasti (@Jose__Errasti) January 12, 2021

La secta queer ha decidido tener en el punto de mira a todas las mujeres que, como ciudadanas libres, se cuestionan leyes que van a socavar los derechos conseguidos. Vigilian las redes, acosan, insultan y amenazan#YoApoyoaPazVega y a todas las demás. Seremos las nuevas brujas. — Beli ♀ (@Belentejuelas) January 12, 2021

Quienes una vez creímos, apoyamos y votamos a @podemos estamos pasando por una detransición política que tiene también un coste personal. Nos han traicionado. #YoApoyoaPazVega — #NoVotoMisogínia♀️ (@Estacadebares) January 12, 2021

Esta gentuza es la que vota a Podemos y acosan a las mujeres que discrepan de sus políticas machistas y velatorias.#YoApoyoaPazVega https://t.co/qcG1Bxp1ZN — Gracia Muñoz Aguirre🌎😢 (@gramuag21) January 12, 2021