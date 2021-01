El vídeo de Enrique Ponce que hace suspirar a Ana Soria

Enrique Ponce y Ana Soria continúan demostrando al mundo entero que lo suyo va muy en serio. El diestro y la almeriense siguen disfrutando de su amor a pesar de que el torero se niega a firmar el divorcio de su todavía mujer Paloma Cuevas, al no estar de acuerdo en las cuestiones económicas de la separación. Tal y como desveló en exclusiva la colaboradora de esRadio, Beatriz Cortázar, en Es la mañana de Federico, Ponce no se lo va a poner fácil a la madre de sus hijas: "Cuando uno no rompe con un papel legal una situación también es verdad que no inicias otra, vives en un limbo de los separados que es muy cómodo hasta que todo se calme (...) No se firma y no se va a firmar salvo que se renegocie todo".

Por su parte, Federico Jiménez Losantos lo tuvo claro desde el principio: "Enrique no va a firmar los papeles por algo que dije desde el principio basándome en la historia de la humanidad. Que en las herencias no se respeta nada y se rompen las familias. Y lo peor que puedes decir es: a mí no me va a pasar. Aquí ha habido un acuerdo verbal generoso porque estaba él huyendo con una joven a la que conocía hace dos años, y en caliente Enrique y Paloma quisieron ser los mejores amigos".

Ajenos a todas estas polémicas, la pareja sigue compartiendo con sus seguidores en las redes sociales todos sus planes románticos. Si hace unos días subieron fotografías de su escapada a la nieve para celebrar la Navidad, esta semana Ana Soria ha compartido un curioso vídeo en el que Enrique Ponce aparece toreando al perro que han adoptado en común y que se ha convertido en el gran protagonista de las redes sociales de ambos. De las últimas seis publicaciones de la pareja de Enrique Ponce, Ney, así se llama el can, aparece en cinco de ellas.

Enrique Ponce utiliza la correa de sacar a pasear al perro para ofrecer unos cuantos pases. Ney reacciona casi como si fuera un toro y va detrás de la correa en unas simpáticas carreras. De fondo, se puede escuchar a la almeriense suspirar de amor ante la insólita escena.