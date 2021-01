Anabel Pantoja emula a Cristina Pedroche y se desnuda en directo sobre la nieve

Anabel Pantoja se reincorporó este martes a Sálvame después de varios días en Sevilla visitando a sus padres y tras reunirse con su tía Isabel Pantoja y sus primos Kiko e Isa. Para su regreso al plató de Telecinco, la organización propuso un reto a la colaboradora: emular el desnudo sobre la nieve de Cristina Pedroche que se ha hecho viral en las redes sociales.

Con total naturalidad, la sobrina de la tonadillera se desprendió de su ropa y se sentó sobre la nieve deleitando a sus compañeros y a los espectadores de Sálvame con su particular versión de la imagen. Con este gesto, Anabel deja atrás las críticas que ha recibido durante los últimos meses después de haberse fracturado una pierna y tener que pasar por quirófano. Lo que en principio iban a ser unas semanas de reposo terminó alargándose más de dos meses, algo que sus compañeros le echaron en cara en más de una ocasión calificándola como "vaga".

Totalmente recuperada, Anabel confesó que regresa a Sálvame con mucha fuerza a pesar de su distanciamiento de Belén Esteban, su gran amiga en el programa. "Como en todas las amistades, hay altibajos, pero yo la quiero a ella y creo que ella me quiere a mí", dijo Belén en una conexión desde su casa. "Como me he equivocado, tiene ella que tener su tiempo y sus cosas (...) Me da pena, porque no ha sido intencionado", dijo Anabel, reconociendo su parte de culpa en el enfrentamiento.

"El primer enfrentamiento fue público, cuando en una conexión desde Canarias Anabel nombró a un familiar de Belén. A partir de ahí la relación entre ellas se ha enfriado", aclaró Kiko Matamoros sobre la razón del distanciamiento. "A mí hay cosas de ella que no me han sentado bien y creo que debo de hablar con ella cuando crea conveniente", insistió Belén. "No quiero contar el motivo. Diré lo que me pasa cuando llegue el momento, porque es una cosa suya y mía y en la televisión no lo voy a contar".