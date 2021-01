El romance prohibido de Isabel Gemio con un colaborador del Deluxe: "Era lista y romántica, todo lo que no es ahora"

En plena polémica de Isabel Gemio y María Teresa Campos, el entorno de Sálvame Deluxe recuerda el romance que tuvo la primera con uno de sus colaboradores. Un dato que quizá no agrade a Isabel Gemio, que no suele hablar de su vida personal y no le gusta que otros lo hagan.

El colaborador es Jimmy Giménez-Arnau, que en tiempos mantuvo una relación con Gemio, tal y como él mismo reconoció en un polideluxe.

A la pregunta de si "es cierto que has estado enamorado de Isabel Gemio" de Jorge Javier Vázquez, Arnau contestó con su desparpajo y sinceridad habitual. Confesó que se había "enamorado mucho de ella, con amor y pasión".

Jimmy Giménez-Arnau | Telecinco

"Estuvimos saliendo durante cinco meses", explicó en antena. "Conmigo fue una mujer sensacional, con un gran sentido del humor", dijo sobre la nueva enemiga de María Teresa Campos.

El romance tuvo dos partes, la segunda de ellas en 2014. Entonces, Jimmy volvió a hablar de cómo sucedió todo. "La conocí cuando ella tenía 20 años y yo 37", explicó. Se conocieron cuando ella le entrevistó en la radio y le pareció "una chica guapísima, de quitar el hipo". Es más: "Era una de las personas más encantadoras y divertidas, lista y romántica. Todo lo que no es ahora", sentenció con contundencia.