La pregunta clave sobre Chabelita que elude María del Monte

Isa Pantoja está atravesando por un momento complicado ante la distancia que su madre, Isabel Pantoja, ha impuesto entre ambas tras su participación en La casa fuerte. Sin un motivo aparente, la tonadillera ha dejado de coger el teléfono a su hija y le ha cerrado las puertas de Cantora, provocando en la joven un profundo dolor que no puede ni quiere ocultar.

Sin embargo, no todo son malas noticias para Isa, que recientemente confesaba que esto le había servido para recuperar el contacto con ciertas personas importantes para ella. Rápidamente se señaló a María del Monte, madrina de la joven y a quien dejó de ver después del repentino fin de la amistad de la cantante con Isabel Pantoja, como esa persona especial con quien Chabelita habría retomado la relación en las últimas semanas.

María del Monte ha contestado qué hay de cierto en este acercamiento con Isa P, pero fiel a su discreción, la artista ha contestado con un impreciso "sabes que no te voy a decir nada".

Sin embargo, pese a dejar en el aire si ha recuperado la relación con su ahijada, sí que confiesa que Isa puede contar con ella para lo que necesite: "Siempre he estado".

Además, María ha querido aclarar que sus controvertidas palabras acerca de que quien estuviese enfrentado a sus familiares debía pensar si en el fondo merecía la pena, no iban dirigidas a Isabel Pantoja, como todos pensamos. "Yo lo que dije lo mantengo, pero no me refería a ninguna familia en concreto", ha confesado.