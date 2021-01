La verdad sobre el viaje a República Dominicana de Paloma Cuevas

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Paloma Barrientos para tratar todos los temas de la actualidad social de la semana. Incluyendo la negativa de Enrique Ponce a firmar el divorcio definitivo de Paloma Cuevas, que todavía no ha tenido lugar meses después… y tal y como se ha sabido, no lo va a tener a no ser que se reformulen totalmente las condiciones.

La negativa de Enrique Ponce a firmar no es, sin embargo, por motivos familiares o de la custodia de sus hijas, sino económicas. "El tema es económico", volvió a confirmar en esRadio la periodista Paloma Barrientos, que citó a Hacienda como una de las razones del retraso. "Lo que me llama la atención de esta historia es que Paloma Cuevas tampoco dé un paso adelante, que presente ella la demanda", dijo, apuntando a que la empresaria presente los papeles en solitario.

El reciente viaje de Paloma Cuevas a República Dominicana en compañía de uno de sus primos puede tener la respuesta. Tal y como desveló Federico Jiménez Losantos, "los últimos datos son que fue acompañada de un primo que esta llevando profesionalmente lo que se está gestionando de verdad, el reparto de empresas comunes y concretamente todo lo referente al aceite. Eso hacían en República Dominicana, renegociar contratos de aceite que iban a ser de Ponce. Pero ese tinglado empresarial se ha venido abajo con el divorcio y ese contrato lo tienes que renegociar. Una vez renegocies toda la parte económica y se vuelva a repartir, que es lo previsible".

Barrientos recordó que Paloma Cuevas era la responsable de poner las cuentas en orden en el matrimonio. "El negocio del aceite lo llevó directamente Paloma. Ella lo llevó con restaurantes de lujo para distribución, que se sepa con México y otros países, y todo ha sido ella, que es economista. Empresarialmente ella toma el mando", desveló sobre el funcionamiento de la pareja cuando era matrimonio… y ahora también.