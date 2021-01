Rocío Carrasco se resiste a abandonar su afición a las demandas. En esta ocasión, tal y como ha detallado El Programa de AR, nada menos que contra Belén Esteban y, de nuevo, Olga Moreno, la mujer de su odiado ex Antonio David Flores (en lo que sería su quinta demanda contra ella).

Rocío Carrasco ha demandado por la vía penal por "vulneración y revelación de secretos", explicó Pepe del Real en AR. Olga recibió en su casa una carta a nombre de Antonio David mientras éste estaba participando en Gran Hermano VIP. En la carta de la Agencia Tributaria de la Comunidad de Madrid, se advertía al exguardia civil que "el dinero que iba a cobrar durante el concurso no lo utilizase para pagar los asuntos económicos pendientes con Rocío Carrasco", a la que por tanto se mencionaba.

Es decir, Rocío Carrasco está denunciando a su la mujer de Antonio David por abrir una carta que no iba a su nombre sino al de su marido y en la que la Agencia Tributaria le pedía no pagar la deuda de Rocío Carrasco porque ella ya tenía otra mayor. En concreto, le requieren que primero debería abonar una importantísima cantidad de dinero que Rocío Carrasco debe a la Agencia Tributaria por una multa por no pagar los impuestos de derechos por sucesiones de la herencia de Rocío Jurado".

En el caso de Belén Esteban, la demanda de Rocío Carrasco es también por revelación de secretos tras haber anunciado en televisión los detalles de la deuda que tiene con la Agencia Tributaria, de más de un millón de euros.

El anuncio de Belén versaba sobre este mismo tema: la solicitud a Antonio David de la propia Agencia Tributaria de que no pague el dinero a Rocío Carrasco, que lo abone directamente a la institución debido a la importante cifra económica que debe pagar todavía la hija de la cantante.