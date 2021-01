Arantxa de Benito sale en defensa de su "conflictiva" hija Zayra

Zayra Gutiérrez, hija de Aranxta de Benito y José María Gutiérrez 'Guti' es famosa desde la cuna, pero ha sido ahora cuando su nombre ha empezado a sonar con fuerza. ¿El motivo? Sus criticados comportamientos durante la pandemia, incumpliendo el toque de queda, el distanciamiento social y el uso obligatorio de la mascarilla en numerosas ocasiones para salir de fiesta por Madrid. Una conducta que ella misma se encarga de mostrar desde hace meses en las redes sociales.

Varios testigos aseguran que la joven es caprichosa y quiere ser famosa a toda costa, incluso la acusan de haber hecho fiestas a diario desde que comenzó el confinamiento el pasado mes de marzo en casa de su madre. También se habla de una relación difícil entre Zayra y su famosa madre, quien reconoció hace unos años en una entrevista en el Deluxe que la joven tiene un carácter complicado y rebelde.

Arantxa de Benito ha roto su silencio y, muy seria, salió en defensa de su hija. Asegura que no ha visto "absolutamente nada" sobre los comentarios que se hicieron de ellas durante la tarde del miércoles en Sálvame. Cabizbaja, la exmujer de Guti confesó que estuvo trabajando durante la emisión del programa y no pudo verlo. Sin embargo dejó muy claro que no tiene mala relación con Zayra como se ha dicho. "Yo amo a mis hijos, son mi prioridad absoluta desde que nacieron y hasta el día que me muera", confesó a Europa Press.

Sin querer entrar en más detalles, Arantxa desmintió que su hija haya tenido problemas con el contrato de La casa fuerte, reality de Telecinco en el que estuvo a punto de participar. Pero ante las informaciones que acusan a su hija de ser caprichosa y de querer vivir de su fama en vez de estudiar o trabajar, la presentadora guarda silencio.