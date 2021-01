Kiko Matamoros descubre quién está detrás de los insultos que sufrió en directo

El pasado martes, los realizadores de Sálvame se vieron obligados a cortar una conexión en directo después de que un grupo de jóvenes increpara a unos de sus reporteros y comenzara a proferir insultos contra Kiko Matamoros. El equipo se trasladó hasta los alrededores del restaurante de Javier Tudela para hablar sobre las dificultades económicas que atraviesa el negocio y poner en duda la imagen de empresario exitoso que ha vendido sobre sí mismo.

Al grito de "Matamoros, paga a Hacienda, hijo de puta", el grupo se colocó detrás del reportero y el programa se vio obligado a cortar el directo. Matamoros, que se encontraba en plató, señaló a Javier Tudela padre, exmarido de Makoke, como el autor de la agresión: "A esos los habrá mandado el papá". Para el colaborador, se trata de una venganza de Tudela por la entrevista que su hijo dio el pasado domingo en el Deluxe y donde se enfrentaron sin piedad.

📺💰 «Matamoros, ¡paga a Hacienda, hijo de p***!» Un grupo de jóvenes boicotea una conexión de 'Sálvame' para insultar al colaborador del programa. pic.twitter.com/16Y4sObP8v — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) January 12, 2021

Este miércoles Sergi Ferré, el reportero que vivió los insultos en directo, narró cómo sucedió todo: "Llegamos al directo con una hora de antelación y no encontramos a nadie por la zona. En un momento del programa se anunció que íbamos a estar allí y es entonces cuando los chavales acudieron al punto del directo. Todo fue inesperado porque aparecieron de repente. Me di cuenta que era algo organizado, no era casual", comenzó el reportero. "Parecían menores de edad pero tampoco teníamos una certeza".

"Cuando me dirigía hacia mi domicilio recibí una llamada de Javier Tudela, y me desveló que él había enviado a estos chicos. Incluso uno de los participantes es hijo suyo. Él quería que fueran a reventar el directo pero sin insultos, fueron los jóvenes los que se vinieron un poco arriba", destapó, confirmando las sospechas de Matamoros, que aseguró que tomará medidas legales en los próximos días: "Hay un actuación conjunta de la que fue mi mujer y Javier Tudela padre. Lo tengo contrastado y documentado. Voy a actuar en los tribunales. Tengo tres objetivos: la que fuera mi mujer, por violar la protección de datos, otro es Javier Tudela padre por lo que ha sucedido, y otro es a Javier Tudela hijo por injurias y calumnias (en referencia a la entrevista que ofreció el domingo en el Deluxe)".