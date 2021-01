Se filtran unos audios de la hija de Guti insultando a su madre

Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arantxa de Benito, se ha vuelto a ver inmersa en una nueva polémica por asistir a fiestas ilegales e incumplir así la normativa contra el coronavirus. Hace unos días salieron a la luz unos vídeos de su multitudinaria fiesta de cumpleaños en la que los invitados, además de no llevar mascarillas ni respetar el distanciamiento social, tampoco cumplieron con el toque de queda impuesto en la Comunidad de Madrid. Horas después de salir a la luz los vídeos de la celebración, Zayra pidió disculpas y confesó que su padres la apoyan en esta polémica.

El que no se ha posicionado de su lado es su expareja, Manuel, que este miércoles fue entrevistado en Sálvame y que definió a Zayra como una niña "muy cariñosa", pero para la que "el capricho" es parte fundamental de su vida. Y para demostrarlo mostró mensajes y audios en los que se puede ver "lo insistente" que puede llegar a ser la joven para conseguir sus propósitos. "Llegaba a llamarme 17 veces y enviarme 800 mensajes en un día".

Narró como en una ocasión, durante el confinamiento, Zayra quería salir con él pero su madre no la dejaba: "Mi vieja me está diciendo que si salgo no vuelvo a entrar en casa hoy. La puta retrasada", decía el mensaje de la influencer, que acompañó con la fotografía de una peineta. "Eso le haría a mi madre ahora mismo y la daría de h.... (...) ¿Lo ves normal que me deje sin salir por una puta blusa?". Manuel apuntó que aunque este comportamiento no es el habitual de Zayra con su madre, sí que tiene "muchos arrebatos y este tipo de reacciones" cuando se le lleva la contraria.

No solo mostró mensajes de texto, también se pudieron escuchar varios audios en los que Zayra le insiste en retomar su relación: "Casi me da un ataque de ansiedad porque te amo y te quiero (...) Si alguna vez te he importado algo déjame llamarte. Quiero estar contigo Manu, me gustas mucho y no sé por qué me he liado con ese gilipollas".

En cuanto a su futuro, contó que la hija de Guti no estudia ni trabaja, pero sí le gusta el mundo de las redes sociales y de la televisión: "Me dijo hace un mes que iba a ir a La casa fuerte y por no sé qué motivos me dijo que había tenido una movida con el contrato".